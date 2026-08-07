Home » Salute » Febbre alta con il caldo, come gestirla

Febbre alta con il caldo, come gestirla

di

Avere la febbre alta durante una giornata molto calda può essere particolarmente complesso. Cerchiamo di capire come possiamo regolarci nella gestione dei sintomi e nella situazione generale.

 

Come gestire la febbre alta con il caldo

L’organismo, infatti, si trova a dover affrontare contemporaneamente due situazioni che aumentano la temperatura corporea. Da una parte la risposta dell’organismo a un’infezione, dall’altra il calore dell’ambiente. Per questo motivo è importante sapere come comportarsi per favorire il recupero ed evitare complicazioni, soprattutto nei bambini, negli anziani e nelle persone con patologie croniche.

La febbre è un meccanismo di difesa naturale. Quando la temperatura corporea supera i 38 °C, significa che il sistema immunitario sta reagendo a un’infezione o a un’altra condizione che richiede attenzione. Tuttavia, se all’esterno fa molto caldo, il corpo può avere maggiori difficoltà a disperdere il calore, aumentando la sensazione di malessere e il rischio di disidratazione.

La prima regola è mantenere una buona idratazione. Con la febbre si perdono liquidi attraverso la sudorazione e, durante l’estate, questa perdita può diventare ancora più importante. Bere acqua a piccoli sorsi durante tutta la giornata aiuta a reintegrare i liquidi e a sostenere le normali funzioni dell’organismo. Anche brodi leggeri o soluzioni reidratanti possono essere utili nei casi in cui la sudorazione sia abbondante o si manifestino episodi di vomito o diarrea.

Importanti ambiente e farmaci giusti

Anche l’ambiente in cui si riposa ha un ruolo fondamentale. È consigliabile rimanere in una stanza fresca, ben ventilata e lontana dall’esposizione diretta al sole. Se si utilizza il condizionatore, è preferibile mantenere una temperatura moderata, evitando sbalzi termici troppo marcati. Indossare abiti leggeri e in tessuti traspiranti può contribuire a migliorare il comfort senza ostacolare la dispersione del calore.

Quando la febbre è elevata e provoca un marcato malessere, è possibile ricorrere ai farmaci antipiretici seguendo le indicazioni del medico e rispettando le dosi raccomandate. È invece sconsigliato ricorrere a bagni o impacchi con acqua molto fredda, perché potrebbero provocare brividi e rendere più difficile la regolazione della temperatura corporea.

Anche l’alimentazione merita attenzione. Se l’appetito diminuisce, non è necessario forzarsi a mangiare grandi quantità di cibo. È preferibile scegliere pasti leggeri e facilmente digeribili, privilegiando alimenti ricchi di acqua come frutta e verdura, quando tollerati.

Infine, è importante monitorare l’andamento della febbre. Se supera i 39 °C, persiste per diversi giorni, è accompagnata da difficoltà respiratorie, stato confusionale, forte sonnolenza, rigidità del collo o altri sintomi preoccupanti, è necessario contattare tempestivamente un medico. Lo stesso vale per neonati, anziani fragili e persone con malattie croniche, che possono andare incontro più facilmente a complicazioni.