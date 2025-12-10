Occhi stanchi, cosa fare

Quella degli occhi stanchi è una sensazione molto comune. Un disturbo spesso sottovalutato che può incidere sulla qualità della vita quotidiana. Vediamo insieme cosa fare.

Da cosa dipendono gli occhi stanchi

La sensazione di avere gli occhi stanchi si manifesta con bruciore, secchezza, offuscamento temporaneo della vista o una difficoltà generale a mantenere la concentrazione visiva. Sebbene possa sembrare un semplice fastidio passeggero, le cause alla base degli occhi affaticati sono diverse e comprendono sia fattori ambientali sia abitudini consolidate che mettono sotto sforzo l’apparato visivo.

Una delle cause più diffuse degli occhi stanchi è l’uso prolungato degli schermi digitali. Computer, smartphone e tablet richiedono una messa a fuoco costante e prolungata che, nel tempo, affatica i muscoli oculari.

Inoltre, quando si osserva uno schermo si tende a sbattere le palpebre meno frequentemente, riducendo la naturale lubrificazione dell’occhio e favorendo la sensazione di secchezza. Anche l’esposizione alla luce blu, pur non essendo di per sé dannosa nei livelli emessi dai dispositivi, può contribuire alla sensazione di stanchezza visiva, soprattutto nelle ore serali.

Un’altra causa frequente è l’illuminazione inadeguata. Lavorare in ambienti troppo bui o eccessivamente illuminati costringe l’occhio a continui adattamenti che possono provocare affaticamento. La situazione si aggrava quando la luce proviene da fonti dirette o riflette sulle superfici lucide, generando abbagliamenti che rendono più difficoltoso osservare oggetti o testi.

Attenzione anche alla postura

Anche la postura gioca un ruolo importante negli occhi stanchi. Mantenere per lungo tempo una posizione rigida davanti a uno schermo o leggere da angolazioni non ideali può modificare la distanza naturale di messa a fuoco, impegnando ulteriormente il sistema visivo. A questo si aggiunge la possibile presenza di difetti refrattivi non corretti o corretti in modo non adeguato, come miopia, ipermetropia o astigmatismo, che costringono l’occhio a uno sforzo continuo per ottenere immagini nitide.

Per ridurre gli occhi stanchi si possono applicare rimedi semplici ma efficaci. Fare pause regolari durante l’uso prolungato degli schermi permette ai muscoli oculari di rilassarsi e di recuperare. Alternare la messa a fuoco tra oggetti vicini e lontani favorisce un movimento naturale dell’occhio e contrasta l’irrigidimento tipico del lavoro digitale. Garantire una buona illuminazione dell’ambiente, evitando luci dirette sugli occhi o riflessi sullo schermo, contribuisce inoltre a ridurre lo sforzo visivo.

Anche l’idratazione dell’occhio è fondamentale e per tale ragione possiamo utilizzare lacrime artificiali per dare sollievo ai nostri occhi stanchi. Insomma basta qualche piccola accortezza per poter stare bene e mantenere la nostra vista in discrete condizioni nonostante tutto.