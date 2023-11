Come utilizzare la crema protettiva per il freddo nei neonati?

I bimbi richiedono cure e attenzioni costanti, ed è una regola che riguarda anche la protezione della pelle dal freddo. La cute delicata dei neonati può essere facilmente danneggiata dalle basse temperature e dal vento gelido, rendendo necessaria l’applicazione di una crema protettiva. Questo prodotto, studiato ad hoc per la pelle sensibile dei più piccoli, aiuta a creare una barriera che mantiene la cute idratata schermandola dagli agenti climatici esterni. Per garantire il massimo livello di protezione, però, bisogna applicare la crema correttamente, e oggi scopriremo insieme come fare.

Applica la crema mezz’ora prima di uscire

Una crema protettiva per il freddo è una protagonista essenziale nel kit dei prodotti per la cura della pelle dei neonati durante i mesi invernali. Ma è anche una questione di tempismo, perché bisogna dare la possibilità alla pelle di assorbire i nutrienti del prodotto. Di conseguenza, il consiglio è di applicare la crema mezz’ora prima di uscire di casa. In questo modo, la cute del piccolo avrà tutto il tempo necessario per assimilare la formula della crema e per creare un vero e proprio schermo contro il freddo e il vento. In sintesi, garantirà una protezione davvero efficace.

Applica uno strato sottile e ripeti l’operazione

Un errore che molti genitori commettono è il seguente: applicare uno strato abbondante di crema, pensando che ciò aumenti il fattore protettivo del prodotto. In realtà non è così, anzi: questo sbaglio può impedire alla pelle di respirare e causare problemi come le irritazioni o le eruzioni cutanee. Piuttosto conviene applicare uno strato sottile di crema, ed eventualmente ripetere l’operazione più volte nel corso della giornata. L’importante, comunque, è evitare che il prodotto possa ostruire i pori della cute del piccolo.

Applica la crema soprattutto su viso e mani

Le aree più esposte al freddo, come il viso e le mani, richiedono una particolare attenzione. È importante applicare la crema su queste zone, facendo attenzione ad evitare gli occhi, così da scongiurare eventuali irritazioni.

Usa prodotti specifici per pelli delicate

Non tutte le creme protettive sono uguali, e non tutte si rivelano adatte in ogni situazione. Quando scegli un prodotto per il tuo bimbo, dunque, è opportuno selezionare una soluzione che possa adattarsi anche alle pelli più delicate. Una crema viso neonato come quella di Babygella, ad esempio, è perfetta anche per i bambini che soffrono o hanno sofferto in passato di problemi come la dermatite atopica, sia lieve che moderata. La crema in questione, poi, è ottima per rafforzare le difese della cute contro il freddo e il vento, dato che nutre la pelle grazie al suo complesso prebiotico.

Applica sempre massaggiando delicatamente

La modalità di applicazione è importante quanto la scelta della crema stessa. Un leggero massaggio può fare la differenza in positivo, in quanto aiuta la pelle ad assorbire il prodotto, stimolando la circolazione sanguigna. Ricorda però che il massaggio dovrebbe essere sempre molto delicato, per non mettere sotto stress la pelle sensibile del neonato, che può soffrire gli sfregamenti e le frizioni eccessive.