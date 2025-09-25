Endometriosi, sintomi da riconoscere

L’endometriosi è una malattia femminile che colpisce le donne in età fertile e che può causare gravi disagi e conseguenze sulla salute delle donne. Osserviamola più da vicino.

Come riconoscere i sintomi dell’endometriosi

L’endometriosi è una malattia cronica e spesso debilitante che colpisce milioni di donne nel mondo ma che purtroppo viene ancora poco conosciuta e spesso diagnosticata con molto ritardo. Si tratta di una condizione in cui il tessuto simile all’endometrio, cioè quello che normalmente riveste l’interno dell’utero, cresce al di fuori di esso. E in aree dove non dovrebbe trovarsi, come le ovaie, le tube di Falloppio, l’intestino o la vescica.

Uno degli aspetti più problematici dell’endometriosi è proprio la difficoltà nel riconoscerla. I sintomi possono variare molto da persona a persona, ma il più comune è il dolore pelvico, soprattutto durante il ciclo mestruale. Questo dolore può essere così intenso da interferire con le attività quotidiane e può iniziare anche diversi giorni prima delle mestruazioni.

Altri segnali frequenti includono dolori durante i rapporti sessuali, fastidi o crampi intestinali, stanchezza cronica, difficoltà a rimanere incinta. E in alcuni casi anche problemi urinari o intestinali, come diarrea o stitichezza durante il ciclo. Molte donne, abituate fin da giovani a considerare i dolori mestruali come “normali”, tendono a sottovalutare questi sintomi, ritardando così la diagnosi.

Ritardi nelle diagnosi

La diagnosi dell’endometriosi non è semplice e spesso richiede tempi lunghi. Generalmente si parte con una visita ginecologica approfondita, ecografie pelviche e, nei casi più complessi, risonanze magnetiche o laparoscopie diagnostiche, che permettono di vedere direttamente i focolai di endometriosi all’interno dell’addome.

Non esiste una cura definitiva per l’endometriosi, ma ci sono diversi trattamenti che possono aiutare a tenere sotto controllo i sintomi e migliorare la qualità della vita. Le terapie più comuni includono gli antinfiammatori e i trattamenti ormonali, che cercano di bloccare o ridurre il ciclo mestruale, diminuendo così la crescita del tessuto endometriale. Nei casi più gravi o resistenti alla terapia farmacologica, può essere necessario un intervento chirurgico per rimuovere le lesioni, che però non garantisce la scomparsa definitiva della malattia.

Negli ultimi anni, l’informazione e la consapevolezza sull’endometriosi stanno crescendo, anche grazie alle testimonianze di donne che hanno deciso di parlarne pubblicamente. È fondamentale non ignorare i segnali del proprio corpo e rivolgersi a uno specialista in caso di sintomi sospetti. Una diagnosi precoce può fare la differenza, permettendo di gestire meglio la malattia e di mantenere una buona qualità della vita.