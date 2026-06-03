Tumore al pancreas, aumenta sopravvivenza con il daraxonrasib

Il tumore al pancreas è uno dei più difficili da combattere e la cui sopravvivenza a cinque anni è tra le più basse. Il daraxonrasib potrebbe portare a un importante cambiamento in tal senso.

Nuovo farmaco contro tumore al pancreas

Una delle notizie più incoraggianti degli ultimi anni nella lotta contro il tumore al pancreas arriva dalla ricerca internazionale. Un nuovo farmaco sperimentale, il sopracitato daraxonrasib, ha mostrato risultati definiti senza precedenti per questa malattia, tra le più aggressive e difficili da trattare.

Il tumore al pancreas è spesso diagnosticato in fase avanzata, quando le possibilità di cura sono limitate. Proprio per questo motivo continua a essere una delle principali cause di morte per cancro nel mondo. Negli ultimi decenni i progressi terapeutici sono stati relativamente lenti rispetto a quelli ottenuti per altre forme tumorali, rendendo ogni nuova scoperta particolarmente significativa.

I dati più recenti provengono da uno studio clinico internazionale che ha coinvolto circa 500 pazienti affetti da tumore pancreatico metastatico, già sottoposti a precedenti trattamenti. I risultati sono stati presentati al congresso dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO), uno degli appuntamenti scientifici più importanti nel campo dell’oncologia.

Secondo lo studio, i pazienti trattati con daraxonrasib affetti da tumore al pancreas hanno raggiunto una sopravvivenza mediana di 13,2 mesi, contro i 6,7 mesi osservati nei pazienti che hanno ricevuto le terapie tradizionali. In altre parole, la nuova cura ha quasi raddoppiato il tempo di sopravvivenza e ha ridotto di circa il 60% il rischio di morte rispetto alle opzioni disponibili finora.

Funziona su un gene specifico

Il farmaco agisce su una delle principali alterazioni genetiche coinvolte nello sviluppo del tumore al pancreas: la mutazione del gene KRAS. Questa anomalia è presente in oltre il 90% dei casi e per molti anni è stata considerata un bersaglio quasi impossibile da colpire con i farmaci. Daraxonrasib riesce invece a bloccare l’attività delle proteine responsabili della crescita incontrollata delle cellule tumorali, rallentando la progressione della malattia.

Un altro aspetto importante riguarda la tollerabilità del trattamento. I ricercatori hanno osservato effetti collaterali generalmente più contenuti rispetto a quelli associati alla chemioterapia tradizionale. Questo significa che, oltre a vivere più a lungo, molti pazienti potrebbero mantenere una qualità di vita migliore durante il percorso terapeutico.

Gli esperti, seppur entusiasti, sottolineano come sia necessario essere prudenti. Daraxonrasib non rappresenta ancora una cura definitiva e la malattia può sviluppare meccanismi di resistenza nel tempo. Inoltre, il farmaco è ancora in fase di valutazione da parte delle autorità regolatorie e non è disponibile ovunque.

Nondimeno si è davanti a un risultato importante che potrebbe aprire rilevanti strade terapeutiche.