Cura dei denti: quali opportunità andando in Croazia?

La Croazia è sicuramente l’ultima frontiera per la cura dei denti e non è un caso che ogni anno venga sempre più spesso scelta da moltissime persone provenienti da tutta Europa, Italia compresa. Si tratta di una alternativa che presenta infatti molti vantaggi e che permette di usufruire di un servizio d’eccellenza. Il cosiddetto turismo dentale trova infatti in Croazia un vero e proprio polo d’eccellenza e, diversamente da quanto avviene per altri Paesi, la sua scelta non è dettata solo dall’esigenza di risparmiare.

Ovviamente il risparmio è una componente importante ed è innegabile che sia presente anche andando in Croazia, infatti è spesso uno dei motivi principali che spinge tante persone a varcare il confine e raggiungere per la prima volta le migliori cliniche dentistiche in Croazia. Una volta giunti sul posto, a colpire positivamente i clienti italiani non è soltanto il prezzo inferiore rispetto al target italiano ma l’alto livello dei servizi offerti. Questo insieme di servizi di alto livello permette ogni anno a tantissimi pazienti di usufruire di prestazioni appositamente programmate per ogni persona, a prezzi molto concorrenziali.

I vantaggi della cura dentale in Croazia

Stando ai numeri, curare i denti in Croazia può costare fino al 70% in meno pur garantendo servizi di qualità, prestazioni elevate e macchinari di ultima generazione. I punti di forza, però, non finiscono qua. Un altro fattore molto utile e importante è la velocità e la precisa organizzazione con cui determinate attività vengono svolte. Spesso infatti delle prestazioni dentistiche di una certa importanza vengono spalmate su pochi giorni, in modo da consentire al cliente di tornare a casa soddisfatto al termine del proprio soggiorno.

Altri vantaggi di queste cliniche dentistiche sono:

Operatività 7 giorni su 7 .

. Garanzie elevatissime.

Vicinanza con l’Italia .

. Igiene elevatissima.

Organizzazione impeccabile .

. Splendido contesto da vacanza.

Spesso le cliniche dentistiche di riferimento in Croazia decidono di ricevere i propri clienti anche durante i giorni festivi, grazie alla turnazione dei professionisti che vi operano. Questa scelta è proprio dettata dall’esigenza di ridurre le tempistiche necessarie per portare a termine un pacchetto prestabilito di servizi. Per gli italiani gioca poi sicuramente a favore anche la posizione geografica della Croazia, in quanto è facile da raggiungere in modo relativamente rapido e con diversi mezzi di trsporto. Gli standard dentistici sono molto elevati, come certificato dalle garanzie di qualità in possesso di queste strutture.

Affidabilità e alta qualità

E’ sicuramente utile ricordare che la Croazia fa parte dell’Unione Europea e di conseguenza è sottoposta alle stesse normative di sicurezza dell’Italia. Inoltre le migliori cliniche dentistiche croate sono famose per utilizzare soltanto materiali di alta qualità e affidabilità, prodotto in Europa e per questo rilasciano anche ai propri clienti delle certificazioni scritte riportanti le specifiche sulle cure effettuate e sui materiali utilizzati. Generalmente infatti la Croazia riesce a stupire i suoi visitatori per l’alta qualità del servizio dentistico e per l’organizzazione a cui questo viene sottoposto.

Inoltre le cliniche sono abituate ormai a lavorare per i clienti italiani e per questo motivo dispongono di uno staff che parla la lingua italiana, in modo tale da rendere semplici e naturali le comunicazioni tra i pazienti e gli operatori. Generalmente i servizi di accoglienza, sia dentistici, sia quelli riguardanti le strutture ricettive, si contraddistinguono poi per un livello elevato di cortesia e gentilezza. Tutto ciò permette a chi giunge dall’Italia di poter unire il risparmio ottenuto per una prestazione dentistica ad un servizio di alta qualità e ad una vera e propria vacanza.

La Croazia è infatti famosa per i suoi bellissimi paesaggi, per gli scorci sul mare incantevoli e per il suo patrimonio storico e culturale che merita sicuramente di essere conosciuto. Le opportunità offerte dalla Croazia nel campo delle cure dentali sono quindi particolarmente significative e meritano di essere conosciute da chi desidera fare un vero e proprio salto di qualità nella cura dei propri denti.