Come rimanere giovani? Questa è una domanda che l’uomo si pone dalla notte dei tempi. E in maniera ancora più selettiva da quando ha iniziato a coltivare lo studio reale della medicina.

Ecco come rimanere giovani

Noi ci chiediamo continuamente come rimanere giovani e ogni volta ci diamo delle risposte differenti ma simili, che si focalizzano su come mantenere il nostro corpo in buone condizioni. Essenzialmente cerchiamo risposte che già conosciamo. Un punto che hanno in comune tutti i diversi studi che raccontano come rimanere giovani è la cura della salute cardiovascolare.

Una ricerca dell’American Heart Association ha evidenziato otto punti da rispettare se si vuole avere un’età biologica di almeno sei anni più giovane rispetto a quella reale.

Lo studio si è avvalso della collaborazione dei dati di oltre 6500 adulti di età media pari a 47 anni, dei quali sono stati misurati i livelli di infiammazione, il metabolismo e la funzionalità degli organi. Tutto ciò ha portato a definire i comportamenti da seguire per poter stare in salute e preservare la propria età biologica.

Più si seguono questi consigli, maggiori sono le possibilità di stare bene sul lungo periodo. Ecco quindi cosa fare se vogliamo capire come rimanere giovani:

fare attività fisica

smettere di fumare

seguire una dieta sana

dormire bene

mantenere il peso forma

fare attenzione alla glicemia

tenere sotto controllo la pressione arteriosa

tenere a bada il colesterolo

Tutti elementi questi che è evidente sono legati alla salute cardiovascolare. Siamo ben coscienti da tempo che per poter rallentare l’invecchiamento e stare bene tenere sotto controllo la salute del cuore è basilare. E questo è possibile farlo mettendo in atto tutti quei comportamenti che sappiamo essere benefici.

Alimentazione sana primo consiglio da seguire

Non ci sarebbe nemmeno bisogno di spiegarli per intero. Ma ripassare questi concetti non fa mai male. Il primo e più importante perché da esso dipendono quasi tutti gli altri è quello di seguire un’alimentazione sana. Apportare al nostro organismo i nutrienti giusti consente di regolare lo sfruttamento energetico e il funzionamento corretto negli organi.

Se noi mangiamo bene teniamo di conseguenza sotto controllo sia il colesterolo che la glicemia. Tutto ciò ci consente di evitare problematiche come l’aterosclerosi che possono portare all’aumento della pressione sanguigna. Dormire bene aiuta l’organismo anche nella produzione degli ormoni che gli consentono di funzionare. Insomma come rimanere giovani passa, è evidente, proprio per quegli otto punti sopra descritti.

Seguirli con attenzione può aiutarci non solo a essere più giovani della nostra età biologica ma a rimanere il più sani possibile.