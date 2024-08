Diabete, utile dieta a base di zuppe e frullati?

Diabete sconfitto attraverso una dieta a base di zuppe e frullati? Non è qualcosa che è possibile affermare davvero con certezza, ma la ricerca condotta da una squadra di scienziati inglese fa riflettere.

Una dieta efficace contro il diabete?

I ricercatori avrebbero infatti dimostrato che una dieta molto rigida e ipocalorica a base liquida sarebbe in grado di eliminare il diabete di tipo 2 e far dimagrire moltissimo. Questo regime alimentare è attualmente promosso dal Servizio sanitario nazionale inglese. Ma va detto è decisamente dura da seguire.

Parliamo infatti di una dieta di circa 800-900 calorie giornaliere, basata su frullati zuppe e qualche barretta energetica. Secondo i ricercatori sarebbe in grado di invertire il diabete di tipo 2 in alcuni mesi, portandola in remissione.

Ricordiamo che come malattia, il diabete è in grado di causare importanti danni ai nervi e vasi sanguigni, portando a insufficienza renale, alla formazione di infezioni molto gravi e cecità. A dar vita a questa dieta miracolosa è stato un gruppo di ricerca del Chelsea and Westminster Hospital Campus dell’Imperial College di Londra. Questi hanno collaborato con diversi altri istituti di ricerca sul tema in tutta la Gran Bretagna all’interno di un programma nato nel 2019. E fondato proprio sulla totale sostituzione della dieta.

Lo scopo della sperimentazione era quello di invertire la malattia entro un anno. Va detto che la dieta è a base di soli liquidi per almeno tre mesi, per poi reinserire pian piano gradualmente pasti solidi col tempo. Il campione è stato composto da 7500 persone di età compresa tra 18 e 65 anni, con un BMI specifico a seconda dell’etnia.

I risultati della sperimentazione

Dell’intero campione solo 940 persone sono riuscite a portare a compimento l’intero programma. Un terzo ha perso una media di 16 chilogrammi ed è entrato in remissione della malattia.

Si tratta ovviamente di un ottimo risultato. Ed è normale che il sistema sanitario britannico sostenga questo programma ma bisogna anche sottolineare che non si sa quanto durerà la remissione del diabete. Non è possibile al momento dimostrare che la malattia sia davvero scomparsa definitivamente.

Di certo lo studio dimostra che facendo particolare attenzione al regime alimentare è possibile lavorare su tutte quelle dinamiche che supportano la permanenza di questa patologia. La dieta a base di zuppe e frullati non è facilissima da seguire, sia in termini di gusto che soprattutto in termini di sostenibilità per la persona. E bisogna tenere in considerazione anche la tipologia di attività giornaliera eseguita.