Melanoma, gli errori da evitare

Il melanoma è uno dei tumori della pelle più pericolosi e può rivelarsi mortale se non diagnosticato precocemente. Vediamo quali sono gli errori da non fare al fine di prevenirlo in modo accurato.

Come combattere adeguatamente il melanoma

La prevenzione nei confronti del melanoma deve iniziare fin dalla tenera età. Secondo gli esperti dell’American Academy of Dermatology, bastano cinque o più scottature solari tra i 15 e i 20 anni, accompagnate da vesciche, per far salire il rischio di melanoma dell’80% e di altre forme cancerose della pelle del 68%.

Le scottature, infatti, possono essere causa di mutazioni e alterazioni che con il tempo possono dar vita a tumori della pelle come il melanoma. La ragione sta nella capacità della pelle di “memorizzare” i danni ricevuti, anche a distanza di anni.

Prevenire il palesarsi del melanoma è molto più semplice di quanto si pensi, visto che basterebbe indossare un cappello, utilizzare una crema solare con un fattore di protezione 50+ ed evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata. Piccoli consigli che in pochi seguono, contribuendo così, ogni anno, a una crescita esponenziale dei casi di questa forma tumorale.

Quali sono gli errori da non fare? Il primo è pensare che ci si possa abbronzare realmente in sicurezza. Questo assunto non è valido nemmeno quando utilizziamo una protezione solare ad alta copertura, figuriamoci se ci si espone ai raggi ultravioletti senza alcuna protezione.

Usiamo creme solari e altre strategie preventive

Le creme solari, che dobbiamo utilizzare sempre quando ci esponiamo alla luce del sole, non offrono una protezione al 100%: ragione per cui non solo è necessario applicarle correttamente, ma è fondamentale mettere in atto anche altre strategie di prevenzione. Sempre in tema di creme solari, un altro errore da non commettere è quello di non utilizzarle perché si è già abbronzati o si ha la pelle scura.

A prescindere da ciò che pensiamo, la pelle non è immune ai raggi UV, e i danni potrebbero comunque essere perpetrati al DNA cellulare, aumentando la possibilità di sviluppare il melanoma. Avere la pelle scura non elimina il rischio di scottature, soprattutto in zone più delicate come le piante dei piedi, i palmi delle mani e sotto le unghie. Proprio quelle aree dove non di rado il melanoma si manifesta.

Non cadiamo nell’errore di utilizzare le creme solari degli anni passati: anche questi prodotti hanno una scadenza. Meglio acquistare prodotti nuovi ogni anno, per evitare criticità legate a una conservazione non corretta. Dobbiamo inoltre proteggerci dai raggi UV anche quando è nuvoloso o c’è vento e non dobbiamo mai rinunciare all’uso degli occhiali da sole.