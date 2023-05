Caffè, attenzione a berlo prima della spesa

Attenti a bere il caffè prima di fare la spesa: l’assunzione di questa bevanda potrebbe causare comportamenti davvero particolari.

Attenzione a bere caffè prima di spendere

Secondo uno studio recentemente condotto, infatti, farsi una tazzina di caffè prima di recarsi al supermercato potrebbe portare a spendere un po’ troppo. La curiosa scoperta è stata fatta dai ricercatori dell’università del South Florida, per i quali consumare questa bevanda potrebbe davvero influenzare gli acquisti fatti.

In pratica l’assunzione di caffeina sarebbe capace di stimolare maggiori acquisti nelle persone con una conseguente maggiore spesa. Gli scienziati hanno trovato un modo divertente per raccogliere le informazioni per la loro ricerca. Hanno infatti installato davanti a grandi magazzini e negozi di casalinghi una macchina per il caffè espresso. Offrendo da bere ai consumatori prima dell’entrata.

Sono state oltre 300 le persone che hanno accettato di bere una tazzina di caffè in omaggio. Più nello specifico in 150 circa hanno bevuto un normale espresso, mentre altri hanno accettato acqua o del decaffeinato. È stato grazie alle interviste fatte, scontrino alla mano, che si è fatta la sorprendente scoperta. Che aveva consumato caffeina aveva acquistato il 30% in più di prodotti con una spesa più alta del 50%.

Esiste una spiegazione scientifica

Ma qual è la spiegazione legata a tale comportamento? Prima di tutto sottolineiamo che vi sarebbe addirittura una differenza di tipologia di prodotti acquistati. Chi beve caffè tende a inserire all’interno del carrello anche moltissimi prodotti non essenziali. Fattore confermato da un ulteriore esperimento parte della ricerca. Sono stati sottoposti allo stesso test anche 200 studenti che hanno acquistato online. Di cui 100 avevano bevuto un caffè espresso, rispetto all’altra metà che aveva bevuto un decaffeinato. Questi ultimi hanno mostrato una predilezione maggiore per oggetti utili e pratici.

Secondo il coordinatore della ricerca Dipayan Biswas, la caffeina come stimolante porterebbe a un forte rilascio di dopamina capace di eccitare la mente e il corpo. Questa maggiore energia fa calare l’autocontrollo e aumenta l’impulsività. È per questa ragione che chi beve caffè prima di fare la spesa fa acquisti più impulsivi.

E ovviamente una maggiore impulsività porta le persone ad acquistare senza ragionare troppo. Cosa insegna questa ricerca? Senza dubbio a contenere il nostro consumo di caffeina in particolari situazioni. Ma soprattutto che il caffè può rivelarsi il nostro maggiore alleato se abbiamo bisogno di stare svegli ed essere attivi. Ma essere al contempo un nemico invisibile per il nostro portafoglio se assumiamo caffeina prima di andare al supermercato.

È decisamente più conveniente andarci assonnati.