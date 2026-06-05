Cibo contaminato: allarme dell’OMS

Cibo contaminato: l’OMS lancia l’allarme su quelle che possono essere le conseguenze del suo consumo, soprattutto tra le popolazioni più deboli.

Il problema del cibo contaminato

Il cibo che consumiamo ogni giorno dovrebbe essere una fonte di nutrimento e benessere. Tuttavia, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità gli alimenti contaminati rappresentano ancora oggi una delle principali minacce per la salute pubblica a livello mondiale. Batteri, virus, parassiti e sostanze chimiche nocive possono infatti contaminare gli alimenti lungo tutta la filiera produttiva, dalla coltivazione fino alla tavola dei consumatori.

L’OMS stima che ogni anno circa 600 milioni di persone nel mondo si ammalino a causa del consumo di cibo contaminato. Parliamo di quasi una persona su dieci. Le conseguenze possono variare da semplici disturbi gastrointestinali fino a patologie molto più gravi, in alcuni casi persino mortali. Secondo le stime dell’organizzazione, ogni anno circa 420mila persone perdono la vita per malattie legate al cibo contaminato.

I soggetti più vulnerabili sono i bambini, gli anziani, le donne in gravidanza e le persone con un sistema immunitario indebolito. In particolare, i bambini sotto i cinque anni rappresentano una delle categorie più colpite. Pur costituendo una parte limitata della popolazione mondiale, sono responsabili di una quota significativa dei decessi associati alle malattie trasmesse dagli alimenti.

Prevenzione necessaria dai principali patogeni

Tra le principali cause di contaminazione figurano microrganismi come Salmonella, Escherichia coli e Listeria, che possono essere presenti in carne, latte, uova, pesce e verdure non adeguatamente trattati. Anche l’utilizzo improprio di pesticidi, metalli pesanti o altre sostanze chimiche può rappresentare un serio rischio per la salute dei consumatori. In un mondo sempre più globalizzato, inoltre, la distribuzione internazionale dei prodotti alimentari può favorire la diffusione di contaminazioni su larga scala.

L’OMS sottolinea l’importanza della prevenzione come strumento fondamentale per ridurre il numero di malattie e decessi. Una corretta igiene durante la preparazione degli alimenti, la conservazione a temperature adeguate e una cottura completa dei cibi possono diminuire in modo significativo il rischio di contaminazione. Anche i produttori e le autorità sanitarie svolgono un ruolo decisivo attraverso controlli rigorosi e sistemi di monitoraggio della sicurezza alimentare.

E’ necessario stare sempre all’erta contro il cibo contaminato. Garantire alimenti sicuri significa proteggere milioni di persone da malattie evitabili e contribuire al benessere delle comunità. Questo è valido sia nel mondo civilizzato che ancor di più in quelle zone del mondo dove a causa di conflitti e criticità ambientali si ha difficoltà a mantenere uno stile di vita sano. Soprattutto dal punto di vista alimentare.