Dieta chetogenica, serve equilibrio

La dieta chetogenica può essere seguita per perdere peso o per migliorare la gestione di malattie come il diabete. Ma è necessario trovare un equilibrio nel suo mantenimento.

Problemi legati a questo regime alimentare

E la ragione sta nel fatto di alcuni rischi che presenta per la salute, come una assunzione dei grassi squilibrata. Quando si pensa ai risultati che è possibile raggiungere in materia di perdita di peso non si pensa a ciò che si può rischiare nel momento in cui si assumono più lipidi del necessario. Non di rado con la dieta chetogenica, soprattutto se non adeguatamente controllata, è possibile ritrovarsi con livelli eccessivi di colesterolo e possibili problemi di tipo metabolico, ai reni o al fegato.

Questo senza contare le ricerche che si sono occupate addirittura delle conseguenze psicologiche legate questo regime alimentare, soprattutto sul lungo periodo. Ciò non toglie che la dieta chetogenica possa essere davvero utile e priva di eccessivi rischi se condotta per brevi periodi di tempo. Ricordiamo che la dieta chetogenica prevede un bassissimo apporto di carboidrati, un consumo di proteine moderato e un apporto più elevato di grassi rispetto ad altri regimi alimentari.

Questo fa scattare la chetosi, una condizione che, portando alla creazione di chetoni da parte del fegato, utilizzando i lipidi porta il corpo a bruciare il grasso per mantenere le sue funzioni. Tecnicamente può sembrare una soluzione adeguata e perfetta. Nella realtà dei fatti, per non risultare pericolosa, è necessario che sia equilibrata e ben gestita sotto controllo medico.

Dieta chetogenica deve essere controllata

Il fratto che punti a mantenere una decente massa muscolare, grazie all’apporto di proteine, non toglie che non sia adatta a essere usata, soprattutto in alcune persone, per un periodo prolungato di tempo. E soprattutto, lo ripetiamo, deve essere creata specificamente per la persona in modo tale che non si presentino delle carenze.

Purtroppo spesso e volentieri non accade ciò o viene portata all’estremo anche da alcuni professionisti. Più in generale la dieta chetogenica dagli esperti viene valutata caso per caso, in base alle condizioni generali di salute. Proprio per via della potenziale ipercolesterolemia con tutte le conseguenze del caso, il potenziale effetto rebound e i problemi ai reni e al metabolismo una volta tornati a un regime dietetico normale.

E questo ovviamente senza pensare agli effetti sulla salute mentale, oltre che ai potenziali problemi gastrointestinali, all’ipoglicemia e all’iperuricemia. Lo ripetiamo: quando si parla di dieta chetogenica la parola d’ordine deve essere assolutamente equilibrio. Con i benefici che devono assolutamente superare i problemi.