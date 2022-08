Stanchezza? Ecco i nutrienti che mancano

Stanchezza incipiente? Quello che mangiamo ha influenza e in modo importante. Soprattutto perché può portare alla carenza di alcuni nutrienti importanti per l’organismo.

Attenzione alle carenze alimentari

Una delle prime cause della stanchezza nelle persone è senza dubbio la mancanza di zinco. Quando questo elemento viene a mancare i capelli si diradano o sono particolarmente secchi. Un segnale che dovrebbe farci pensare, anche perché proprio per il tipo di dieta che facciamo, spesso l’eccessiva elaborazione dei cibi porta alla perdita di questo minerale. Semi di zucca e cereali integrali, ma anche la quinoa o il grano saraceno possono aiutare a integrare questa sostanza.

La stanchezza la fa da padrona anche quando manca la Vitamina B6: la sua carenza porta a labbra e lingua doloranti, umore altalenante ed eruzioni cutanee. La mancanza di questo elemento porta all’abbassamento delle difese immunitarie. Per assumerne sempre ottime quantità il consiglio è quello di consumare patate rosse, ceci, avocado, tonno e noci.

Altra carenza importante che apporta stanchezza è quella legata alla vitamina D. Tra l’altro in questo caso la dieta stessa è problematica perché non se ne assimila molto con gli alimenti. Se ne produce però stando al sole e questa esposizione non è sempre facile assicurarla.

L’unica fonte alimentare naturale di vitamina D è il pesce grasso, insieme ad alcune tipologie di funghi e al latte di soia fortificato. In quest’ultimo caso però si potrebbe riuscire con facilità ad assumerne abbastanza.

Omega 3 e ferro per combattere la stanchezza

Gli omega 3 sono acidi grassi importantissimi per la nostra salute, non solo per combattere la stanchezza. Essi sono contenuti nel pesce azzurro, in alcuni semi, nelle noci e altri alimenti. Cibi che spesso consumiamo male o non consumiamo affatto. Se vogliamo evitare di sentirci spossati o che il cervello invecchi dobbiamo cercare di integrare questo elemento in modo corretto. Mangiando meglio o affidandoci a integratori specifici.

La mancanza di ferro è una delle principali cause della stanchezza. E’ l’elemento che consente alla nostro sangue di ossigenare bene e di essere sempre composto in maniera sufficiente per la nostra sopravvivenza. Nei cibi vi sono sia il ferro assimilabile che quello non assimilabile.

In caso di carenza è possibile rimediare consumando lenticchie, spinaci, tofu, carne di fegato o di cavallo.

Anche il calcio e il magnesio sono importanti per sentirsi bene. E quest’ultimo in particolare viene consumato con facilità nel momento in cui si oppone all’ormone dello stress. Verdure a foglie scure e semi di papavero possono integrare il magnesio. Latte privo di lattosio ma fortificato con il calcio può ovviamente ovviare alla mancanza dell’altro elemento.