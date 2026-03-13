Tms e dipendenze: come sta rivoluzionando la cura dalla tossicodipendenza

Nel panorama dei trattamenti per le dipendenze da sostanze, una tecnica neuroscientifica sta guadagnando sempre più spazio nei protocolli clinici internazionali: la Stimolazione Magnetica Transcranica, nota con l’acronimo Tms. Non invasiva, priva di effetti collaterali significativi e sempre più supportata dalla letteratura scientifica, la Tms rappresenta oggi una delle frontiere più promettenti nella cura di dipendenze da cocaina, alcol, eroina e nicotina.

Cos’è la TMS: Stimolazione Magnetica Transcranica

La TMS è una tecnica che utilizza impulsi elettromagnetici per stimolare specifiche aree del cervello. Attraverso una bobina posizionata esternamente sul cuoio capelluto, viene generato un campo magnetico che induce correnti elettriche nei neuroni sottostanti, modulandone l’attività senza alcuna necessità di intervento chirurgico, sedazione o farmaci.

La procedura è completamente ambulatoriale: il paziente è seduto su una poltrona, rimane sveglio e vigile per tutta la durata della seduta generalmente dai 20 ai 40 minuti e può tornare alle proprie attività quotidiane immediatamente dopo. Non sono previste interruzioni della vita lavorativa o sociale.

Originariamente sviluppata e approvata per il trattamento della depressione resistente ai farmaci, la TMS è oggi oggetto di intensa ricerca clinica per il suo potenziale nel campo delle dipendenze patologiche.

Come agisce la TMS sul cervello dipendente

Per comprendere perché la TMS funzioni nel trattamento delle dipendenze, occorre partire da un dato neuroscientifico fondamentale: la dipendenza non è una questione di forza di volontà, ma una patologia cerebrale. L’uso prolungato di sostanze altera in modo strutturale i circuiti cerebrali che regolano il controllo degli impulsi, la motivazione e il sistema della ricompensa.

L’area bersaglio principale della TMS in questi trattamenti è la corteccia prefrontale dorsolaterale (DLPFC), la regione del cervello responsabile del controllo delle emozioni, della pianificazione e dei comportamenti impulsivi tutte funzioni gravemente compromesse nella persona dipendente.

La stimolazione di quest’area produce due effetti fondamentali. Il primo è il rimodellamento dei circuiti cerebrali: la TMS migliora la comunicazione tra la corteccia prefrontale e il sistema limbico, riducendo la reattività dell’amigdala agli stimoli legati alla sostanza d’abuso. In termini pratici, significa che il cosiddetto craving il desiderio compulsivo e irresistibile di assumere la sostanza si riduce in modo significativo.

Il secondo effetto è la promozione della neuroplasticità: la TMS stimola il rilascio di dopamina nelle aree cerebrali coinvolte nella ricompensa e favorisce l’espressione di fattori neurotrofici come il BDNF, che regolano la plasticità sinaptica. Questo contribuisce a consolidare percorsi neurali più sani e a ridurre gli stati emotivi negativi che spesso alimentano la ricerca della sostanza.

Le evidenze scientifiche: i risultati per sostanza

La letteratura scientifica internazionale ha prodotto negli ultimi anni risultati incoraggianti sull’efficacia della TMS per diverse forme di dipendenza.

Nicotina. Uno studio randomizzato ha dimostrato che sessioni ripetute di TMS ad alta frequenza sulla corteccia prefrontale dorsolaterale di sinistra riducono in modo significativo il craving e il consumo di sigarette. I partecipanti trattati hanno mostrato un tasso di astinenza del 50% a sei mesi dal trattamento, un dato particolarmente rilevante rispetto alle terapie sostitutive tradizionali (Dinur-Klein et al., 2014).

Alcol. In uno studio clinico, la TMS associata alla terapia cognitivo-comportamentale ha prodotto una riduzione significativa del desiderio compulsivo di bere e un miglioramento dei tassi di astinenza a tre mesi dal termine del trattamento (Klauss et al., 2014).

Cocaina. La TMS ad alta frequenza ha mostrato risultati promettenti anche nella dipendenza da cocaina, con una diminuzione documentata del craving e una maggiore capacità di controllo degli impulsi nei pazienti trattati (Terraneo et al., 2016).

Polidipendenze. Studi preliminari indicano che la TMS, adattata al profilo neurobiologico del singolo paziente, potrebbe risultare efficace anche in presenza di dipendenze multiple, sebbene siano necessari ulteriori approfondimenti su campioni più ampi.

Come si svolge un ciclo di trattamento

Un ciclo di TMS per le dipendenze prevede tipicamente tra le 10 e le 20 sessioni, distribuite nell’arco di alcune settimane, con stimolazioni ad alta frequenza superiori a 10 Hz. Ogni seduta dura tra i 20 e i 40 minuti.

La prima fase del percorso è la valutazione clinica: il medico specialista raccoglie l’anamnesi del paziente, analizza il tipo di sostanza di dipendenza, la durata dell’uso, le condizioni psichiatriche associate e lo stato neurocognitivo. Sulla base di questa valutazione viene costruito un protocollo personalizzato, che stabilisce le aree cerebrali da stimolare, l’intensità e la frequenza degli impulsi.

Durante ogni seduta il paziente rimane seduto, cosciente e collaborante. Il coil magnetico viene posizionato sulla zona del cranio corrispondente all’area da trattare. Gli impulsi generano una sensazione lieve, spesso descritta come un leggero bussettio sul cuoio capelluto. Il trattamento è generalmente indolore. Al termine il paziente può tornare alle proprie attività senza restrizioni.