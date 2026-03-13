Acqua termale, i benefici

L’acqua termale è da secoli per i suoi effetti benefici sulla salute. Scopriamoli insieme cercando di conoscere in modo più approfondito anche le sue diverse varietà.

Tipi di acqua termale e benefici

Già nell’antichità Greci e Romani frequentavano le terme non solo per rilassarsi, ma anche per curare diversi disturbi. Oggi la pratica di bere acqua termale, chiamata anche “crenoterapia idropinica”, è ancora diffusa in molte località e viene spesso consigliata come supporto naturale al benessere dell’organismo.

Le acque termali sono acque sotterranee che emergono in superficie dopo aver attraversato strati profondi di roccia. Durante questo lungo percorso si arricchiscono di minerali e oligoelementi come calcio, magnesio, zolfo, bicarbonati o ferro. Proprio la composizione chimica è ciò che distingue le diverse tipologie di acqua termale e determina anche i possibili effetti sull’organismo.

Una delle tipologie più diffuse di acqua termale è l’acqua bicarbonato-calcica, spesso consigliata per favorire la digestione e ridurre l’acidità gastrica. Bere questo tipo di acqua può aiutare chi soffre di digestione lenta o di lieve reflusso, perché i bicarbonati contribuiscono a tamponare l’eccesso di acidità nello stomaco.

Un’altra categoria importante è quella delle acque solfuree, ricche di composti dello zolfo. Queste sono tradizionalmente utilizzate per supportare il fegato e il sistema digestivo e possono avere anche un lieve effetto depurativo.

Esistono poi le acque salsobromoiodiche, che contengono sali minerali come sodio, bromo e iodio. Queste acque sono spesso associate a effetti stimolanti sul metabolismo e talvolta vengono impiegate nei percorsi termali dedicati al recupero energetico e al benessere generale.

Le acque ferruginose, ricche di ferro, sono invece note per essere utili in caso di lievi stati di anemia o carenze di questo minerale, anche se il loro utilizzo deve sempre essere valutato da un medico.

Agire sempre sotto controllo medico

Bere acqua termale può offrire diversi benefici. Prima di tutto favorisce l’idratazione e l’apporto di minerali naturali. In alcuni casi può aiutare il funzionamento dell’apparato digerente, sostenere l’attività epatica e stimolare la diuresi, contribuendo all’eliminazione delle scorie metaboliche. Inoltre, la crenoterapia viene spesso inserita in percorsi più ampi di benessere che comprendono alimentazione equilibrata, movimento e momenti di relax.

Nonostante i possibili effetti positivi, è importante ricordare che l’acqua termale non è una cura universale e può presentare anche alcune controindicazioni. Alcune acque sono molto ricche di sodio o di altri minerali e quindi potrebbero non essere adatte a persone con ipertensione, problemi renali o particolari condizioni metaboliche. Anche chi soffre di disturbi gastrointestinali più complessi dovrebbe evitare l’assunzione senza prima aver consultato uno specialista.

In generale, il consumo di acqua termale è sicuro quando avviene sotto controllo medico e per periodi limitati, come accade nei soggiorni termali. E inserita correttamente in uno stile di vita sano, può rappresentare un piccolo ma interessante alleato naturale per il benessere quotidiano.