Pmos sostituisce Pcos, la sindrome dell’ovaio policistico

Pmos sostituirà Pcos, la sindrome dell’ovaio policistico e non si tratta solo di un cambiamento rilevante dal punto di vista del nome. Di cosa stiamo parlando esattamente?

Perché la scelta dell’acronimo Pmos

La sindrome dell’ovaio policistico, conosciuta per anni con l’acronimo Pcos, potrebbe presto cambiare nome. Sempre più esperti e società scientifiche stanno infatti proponendo il termine Pmos, cioè “Metabolic and Polycystic Ovary Syndrome”. Una definizione che mette al centro non solo l’aspetto ginecologico, ma anche quello metabolico della malattia. Questo cambiamento non è soltanto una questione linguistica: riflette una nuova comprensione scientifica di una condizione che riguarda milioni di donne nel mondo.

Per molto tempo la Pcos è stata associata quasi esclusivamente alle ovaio policistico, all’irregolarità del ciclo mestruale e ai problemi di fertilità. In realtà, negli ultimi anni la ricerca ha dimostrato che la sindrome coinvolge molto più del sistema riproduttivo.

Molte donne con questa diagnosi presentano anche resistenza all’insulina, aumento di peso, alterazioni del metabolismo, infiammazione cronica e un rischio maggiore di sviluppare diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari. Il vecchio nome, rispetto a Pmos, secondo diversi specialisti non riesce più a descrivere in modo completo la complessità della patologia.

Anche il termine “ovaio policistico” può creare confusione. Non tutte le pazienti mostrano infatti la presenza di cisti ovariche, mentre alcune donne senza la sindrome possono avere ovaie dall’aspetto policistico. Questo ha portato spesso a diagnosi tardive o incomprensioni. Molte persone pensano che la Pcos sia semplicemente un problema ginecologico o legato alla fertilità, quando invece può influenzare energia, metabolismo, pelle, umore e qualità della vita generale.

Necessaria maggiore precisione

La proposta di passare a Pmos nasce quindi dall’esigenza di usare una definizione più precisa e moderna. Inserire il termine “metabolic” significa riconoscere ufficialmente il ruolo centrale del metabolismo nella malattia. Non si tratta soltanto di un dettaglio tecnico: un nome diverso può cambiare il modo in cui la sindrome viene percepita, diagnosticata e trattata.

Gli esperti sperano che questo porti a un approccio più completo, con maggiore attenzione alla prevenzione cardiovascolare, all’alimentazione, all’attività fisica e alla salute mentale.

Il cambiamento di nome è anche il risultato di anni di confronto internazionale tra endocrinologi, ginecologi e associazioni di pazienti. Molte donne con Pcos hanno raccontato di non sentirsi rappresentate dalla vecchia definizione e di aver avuto difficoltà a spiegare i propri sintomi.

Naturalmente il passaggio a Pmos richiederà tempo. L’altra sigla è ancora la più conosciuta e continua a essere usata nella pratica clinica e nella ricerca. Questo non significa, però, che non sia possibile cambiare e farlo in meglio.