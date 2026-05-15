Disturbo delle personalità multiple, come funziona

Come funziona il disturbo delle personalità multiple? Facciamo il punto della situazione per capirne di più origine ed effetti e come eventualmente affrontarlo.

Cosa è il disturbo delle personalità multiple

Attualmente definito in psichiatria disturbo dissociativo dell’identità, è una condizione mentale complessa e spesso poco compresa. Per molti anni è stato rappresentato in modo spettacolare nei film e nelle serie televisive, creando idee distorte e sensazionalistiche.

In realtà si tratta di un disturbo psicologico serio, legato quasi sempre a esperienze traumatiche profonde vissute durante l’infanzia. Dal punto di vista clinico, il disturbo delle personalità multiple si manifesta con la presenza di due o più identità differenti all’interno della stessa persona.

Queste identità, chiamate anche “stati di personalità”, possono avere comportamenti, ricordi, modi di parlare e caratteristiche emotive diverse tra loro. In alcuni casi cambiano persino postura, tono della voce e preferenze personali. La persona può passare da uno stato all’altro senza rendersene pienamente conto e spesso sperimenta vuoti di memoria difficili da spiegare.

Secondo gli psichiatri, il fenomeno è strettamente collegato alla dissociazione, un meccanismo di difesa della mente. Quando un bambino vive traumi molto gravi, come abusi fisici, violenze o forti trascuratezze emotive, il cervello può “separare” alcune esperienze dolorose dalla coscienza per proteggersi.

Nel tempo questa frammentazione psicologica può diventare sempre più complessa, fino a creare identità distinte che convivono nella stessa persona.

Realtà di un problema radicato

Non si tratta quindi di persone “possedute” o pericolose, come spesso viene mostrato nel cinema. Chi soffre di questo disturbo vive generalmente una forte sofferenza interiore e difficoltà nella vita quotidiana. Molti pazienti provano ansia, depressione, confusione e problemi nelle relazioni sociali. Spesso impiegano anni prima di ricevere una diagnosi corretta, perché i sintomi possono essere confusi con altri disturbi psichiatrici.

Uno degli aspetti più complessi del disturbo delle personalità multiple riguarda proprio la diagnosi. Gli specialisti devono osservare attentamente la presenza di episodi dissociativi, amnesie frequenti e cambiamenti evidenti di comportamento. Non sempre le diverse identità sono immediatamente riconoscibili e in alcuni casi il disturbo rimane nascosto per molto tempo. La persona stessa può non essere pienamente consapevole di ciò che accade.

Il trattamento richiede generalmente un percorso psicoterapeutico lungo e delicato. L’obiettivo non è “eliminare” le identità, ma aiutare il paziente a integrare gradualmente le diverse parti della propria esperienza emotiva. La terapia mira soprattutto a ridurre la sofferenza, migliorare la stabilità psicologica e affrontare i traumi che hanno originato il disturbo. In alcuni casi possono essere utilizzati anche farmaci per controllare sintomi associati come ansia o depressione, ma non esiste una cura farmacologica specifica per il disturbo dissociativo dell’identità.