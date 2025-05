Mal di testa, gli antidolorifici migliori

Mal di testa e antidolorifici: qual è la scelta migliore per chi soffre di questo disturbo? Qual è il principio attivo che può avere maggiore effetto in minor tempo?

Quali medicinali per il mal di testa

Quando si parla di mal di testa, di solito gli antidolorifici che vengono chiamati in causa sono principalmente Brufen, Oki e Tachipirina. Tre sostanze essenzialmente differenti, che hanno lo stesso scopo, alle quali possiamo aggiungere anche Aulin, Voltadvance e Aspirina.

I primi tre citati, però, sono quelli più utilizzati e, di conseguenza, quelli per i quali i pazienti ricercano maggiori informazioni sull’utilizzo. Partiamo da un presupposto: il mal di testa è un disturbo decisamente comune, dalle origini eterogenee.

E proprio in base alla sua tipologia è possibile selezionare dei medicinali specifici, come nel caso dell’emicrania. Più generalmente, quando il disturbo non ha una specifica origine, possiamo puntare anche sull’uso di rimedi naturali di varia tipologia. Ma quando tecniche di rilassamento, idratazione, riposo o rimedi fitoterapici ed essenze naturali non funzionano, cosa possiamo fare?

Siamo costretti a ricorrere agli antidolorifici. Gli esperti sottolineano come, teoricamente, non esista un antidolorifico in grado di funzionare indistintamente per tutti. Alla fine, la scelta ricade principalmente su quello che ha un maggiore effetto sul proprio tipo di disturbo.

Principi attivi differenti in base alle esigenze

Se prendiamo ad esempio il Brufen, parliamo di ibuprofene, un antinfiammatorio non steroideo (FANS) in grado di agire sul mal di testa, ma anche su febbre, infiammazioni in generale, artrite e dolori muscolari. Nello specifico, questo principio attivo è adatto anche a chi soffre di emicrania, ma non a chi ha problemi renali, ulcere o è allergico a questa classe di medicinali.

L’Oki, a base di ketoprofene, è in grado di agire in maniera rapida e intensa grazie alla sua natura di FANS molto potente. È disponibile in libera vendita solo nel suo dosaggio più basso, mentre è necessaria la prescrizione medica per le dosi da 80 mg. Data la sua potenza, è efficace anche su emicrania e dolori muscolari o articolari molto intensi, ma va assunto con attenzione e sotto controllo medico se per lunghi periodi.

La Tachipirina, a base di paracetamolo, non ha un effetto antinfiammatorio ma analgesico e antipiretico. È la scelta più adatta se si ha un mal di testa non legato a infiammazioni o se si soffre di problemi gastrici, poiché è meno pesante per lo stomaco. Un sovradosaggio, però, rischia di causare problemi al fegato.

Gli altri farmaci sopracitati, come l’Aspirina, l’Aulin o il Voltadvance, devono essere assunti in base alle limitazioni che li caratterizzano, soprattutto per quanto riguarda il dosaggio, data la loro possibile controindicazione in casi specifici.