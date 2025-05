Ozempic feet, cosa sono

Si sta parlando di Ozempic feet ultimamente. Ma cosa si intende con questa particolare espressione, traducibile in “piedi da Ozempic“?

Il presentarsi degli Ozempic feet

È ovvio già dal nome che si tratta di una conseguenza dell’uso di questo farmaco antidiabetico, utilizzato ormai da svariato tempo anche contro l’obesità e per perdere peso, anche da chi bisogno non ne avrebbe. Il semaglutide è un ottimo farmaco per trattare il diabete. Il problema nasce nel momento in cui il principio attivo viene sfruttato off label, in assenza di patologie specifiche, per dimagrire. È possibile perdere chili in eccesso con velocità, ma questo non significa che non vi siano delle conseguenze.

In alcuni casi, queste sono fortemente visibili, come la famosa Ozempic face. La “faccia da Ozempic” provoca un viso scavato e con la pelle cadente, priva di tono. A quanto pare, anche i piedi renderebbero possibile vedere quando si è fatto un uso esagerato di questo farmaco.

Ma cosa sono gli Ozempic feet, realmente? Lo ha spiegato recentemente il presidente dell’American Association of Clinical Endocrinology, Scott Isaacs. I piedi di chi ha fatto un uso massiccio di Ozempic presenterebbero vene e tendini più visibili, pelle flaccida e una riduzione del cuscinetto adiposo plantare.

Soprattutto questo elemento fa degli Ozempic feet un vero e proprio disturbo. La spiegazione sta nel fatto che questo cuscinetto ha la funzione principale di attutire i colpi con il suolo quando una persona cammina. Nel momento in cui si assottiglia, è come se si camminasse sulle ossa. Si presentano infatti fastidi e dolori che possono, tra le altre cose, portare proprio a un cambiamento nel modo di camminare e, di conseguenza, influire su postura, muscoli e articolazioni.

Fare attenzione all’uso del farmaco

Di certo non si rischia la vita con gli Ozempic feet, ma rimangono comunque un disturbo importante da non sottovalutare. Questione valida sia per coloro che fanno uso del medicinale per via del diabete di tipo 2, sia per chi ne fa un uso off label che potrebbe rivelarsi ancor più pericoloso, soprattutto nel caso in cui si assumesse il semaglutide senza averne bisogno.

Problemi come gli Ozempic feet dovrebbero far riflettere le persone sul modo in cui vogliono raggiungere determinati risultati. Un conto è utilizzare il farmaco per lo scopo per cui è stato creato e affrontare eventuali effetti collaterali per raggiungere un obiettivo di salute. Altro è subire conseguenze importanti semplicemente per un mero risultato estetico.

Soprattutto se, tra l’altro, questo sottintende il fatto che le persone che abbiano realmente bisogno del farmaco contro il diabete rischino di non averne a disposizione.