Reni, come proteggerli d’estate

Come proteggere i reni d’estate? Anche questi organi fondamentali del nostro corpo hanno bisogno di essere trattati bene per non soffrire il caldo.

Ecco come proteggere i reni d’estate

L’estate è una stagione che invita a trascorrere più tempo all’aria aperta, a fare attività fisica e a godersi le vacanze. Tuttavia, le alte temperature possono mettere sotto pressione l’organismo. E in particolare i reni, organi fondamentali per filtrare il sangue, eliminare le sostanze di scarto e mantenere il corretto equilibrio di acqua e sali minerali. Per questo motivo è importante adottare alcune semplici abitudini che aiutano a preservarne il buon funzionamento.

Il caldo intenso aumenta la sudorazione e, di conseguenza, la perdita di liquidi. Se questi non vengono reintegrati in modo adeguato, il rischio è quello di andare incontro a disidratazione. Quando il corpo dispone di poca acqua, anche i reni lavorano con maggiore difficoltà perché il flusso di sangue che li raggiunge diminuisce e le urine diventano più concentrate.

Bere regolarmente durante la giornata è quindi il primo gesto di prevenzione. Non bisogna aspettare di avere sete, poiché questo segnale indica che l’organismo ha già iniziato a perdere liquidi.

Anche l’alimentazione svolge un ruolo importante nel proteggere i reni. In estate è consigliabile privilegiare frutta e verdura di stagione, alimenti ricchi di acqua, vitamine e sali minerali che contribuiscono a mantenere una buona idratazione.

Anguria, melone, pesche, cetrioli, zucchine e pomodori rappresentano ottime scelte per affrontare le giornate più calde. Al contrario, è opportuno non eccedere con cibi molto salati, poiché il sodio favorisce la ritenzione idrica e aumenta il lavoro dei reni.

Stile di vita equilibrato e abitudini salutari

L’attività fisica rimane un’abitudine salutare anche durante l’estate, ma è preferibile praticarla nelle ore meno calde della giornata, come il mattino presto o la sera. Fare esercizio sotto il sole nelle ore centrali può favorire una perdita eccessiva di liquidi e aumentare il rischio di colpi di calore. Dopo l’allenamento è sempre importante reintegrare l’acqua persa con una corretta idratazione.

Anche alcuni farmaci meritano particolare attenzione. Antinfiammatori e altri medicinali possono influenzare la funzionalità renale, soprattutto se assunti durante episodi di disidratazione. Per questo motivo è sempre consigliabile seguire le indicazioni del medico e non ricorrere all’automedicazione, soprattutto nei periodi di forte caldo.

Un altro aspetto da non sottovalutare? Riguarda le infezioni delle vie urinarie, più frequenti nei mesi estivi a causa del caldo e dell’umidità. Bere a sufficienza e non trattenere troppo a lungo lo stimolo a urinare può contribuire a ridurre il rischio di questi disturbi.

Proteggere i reni durante l’estate significa soprattutto adottare uno stile di vita equilibrato. Una buona idratazione, un’alimentazione ricca di alimenti freschi, un uso consapevole dei farmaci e un’attività fisica praticata con buon senso sono comportamenti semplici che aiutano questi organi a svolgere al meglio il loro compito.