Reni, alimenti irrinunciabili dopo i 60 anni

Cosa mangiare per preservare la salute dei reni dopo i sessant’anni? L’alimentazione può aiutarci anche in questo caso, basta inserire nella propria dieta alcuni cibi irrinunciabili in tal senso.

I reni devono essere aiutati con più costanza

Il consumare alimenti adeguati che non li affatichino è una delle regole base per mantenerne le funzionalità al meglio anche col passare del tempo. Dopo i sessant’anni fisiologicamente il nostro organismo ha bisogno di essere seguito con più costanza. Per ciò che concerne i reni non dobbiamo dimenticare che filtrano il sangue e ci aiutano a eliminare tossine e scorie attraverso l’urina. Mantenendo allo stesso tempo un corretto equilibrio idrosalino.

La loro importanza è dettata anche dal fatto che producono ormoni in grado di stimolare il controllo della pressione e il funzionamento corretto della tiroide. I reni si occupano anche di dar vita alla forma attiva della vitamina D, basilare per l’assorbimento del calcio a livello intestinale e per la calcificazione ossea. Uno stile di vita non adeguato e l’invecchiamento fisico possono portare a un calo della loro funzionalità. Vediamo insieme quindi cosa mangiare per tenerli in salute.

Cosa mangiare per mantenerli in forma

Dando per scontato che dobbiamo sempre mantenere una corretta idratazione e bere almeno due litri di acqua al giorno per aiutare i reni a funzionare, un cibo immancabile nelle nostre tavole dovrebbe essere l’ananas. Potassio, vitamina C e bromelina fanno in modo tale da contrastare i radicali liberi e combattere l’infiammazione. Questo frutto è perfetto come sostegno ai reni per l’eliminazione delle tossine.

Non viene consumata molto spesso e questo è un peccato ma tra gli alimenti più importanti per la salute di questi organi vi è anche la barbabietola. Ricca di fibre e folati è importante per il suo effetto drenante per quel che concerne i liquidi. Può non piacere a tutti, ma anche il sedano, con il suo potere diuretico e drenante è un toccasana. Unisce al suo interno idratazione, processi antinfiammatori e capacità detox.

Per mantenere a livelli alti la salute dei reni non dobbiamo dimenticare di consumare i cereali integrali, con le loro dosi di fibre minerali e acidi grassi polinsaturi. Tra gli alimenti ai quali non rinunciare ci sono anche mirtilli. Questi aiutano a depurare e drenare, agendo in modo importante sia sui reni che sulla vescica. L’acido folico e le vitamine contenute al loro interno, insieme agli antiossidanti naturali aiutano a migliorare le funzioni cerebrali. E non solo: prevengono anche in modo importante le infezioni urinarie.