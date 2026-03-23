Endometriosi, il punto sulle terapie

Endometriosi, quale è il punto sulle terapie attualmente in uso? Scopriamo insieme quali sono le pzioni a disposizione delle donne contro questa malattia.

Cosa è l’endometriosi e cosa possiamo fare

Parliamo di una patologia ginecologica cronica che colpisce milioni di donne in età fertile e che, negli ultimi anni, ha ricevuto una crescente attenzione sia dalla comunità scientifica sia dall’opinione pubblica. Si tratta di una condizione in cui il tessuto simile all’endometrio, che normalmente riveste l’interno dell’utero, si sviluppa in altre aree del corpo. Come ovaie, tube o peritoneo, provocando infiammazione, dolore e, in alcuni casi, difficoltà nel concepimento.

Ad oggi non esiste una cura definitiva per l’endometriosi, ma sono disponibili diverse strategie terapeutiche in grado di ridurre i sintomi e migliorare la qualità della vita. La scelta del trattamento dipende da vari fattori, tra cui l’età della paziente, la gravità dei sintomi, il desiderio di gravidanza e l’estensione della malattia.

Uno degli approcci più comuni dell’endometriosi è rappresentato dalla terapia farmacologica. I farmaci antidolorifici, come gli antinfiammatori non steroidei, vengono spesso utilizzati per controllare il dolore, soprattutto durante il ciclo mestruale. Accanto a questi, le terapie ormonali giocano un ruolo centrale.

L’obiettivo è ridurre o bloccare la produzione di estrogeni, gli ormoni che favoriscono la crescita del tessuto endometriale. Tra le opzioni più diffuse ci sono la pillola anticoncezionale, i progestinici e gli analoghi del GnRH, che inducono una sorta di menopausa temporanea.

Anche la chirurgia può aiutare

Quando i farmaci non sono sufficienti o quando la malattia è particolarmente estesa, si può ricorrere alla chirurgia. L’intervento più utilizzato è la laparoscopia, una tecnica mini-invasiva che consente di rimuovere o distruggere le lesioni causate dall’endometriosi. In molti casi, questa procedura porta a un miglioramento significativo dei sintomi e può aumentare le probabilità di gravidanza. Tuttavia, l’endometriosi può ripresentarsi nel tempo, rendendo talvolta necessari ulteriori interventi.

Negli ultimi anni si è assistito anche a un crescente interesse verso approcci integrati. La fisioterapia del pavimento pelvico, ad esempio, può aiutare a ridurre il dolore cronico, mentre il supporto psicologico è fondamentale per affrontare l’impatto emotivo della malattia.

Alcuni studi suggeriscono che anche l’alimentazione e lo stile di vita possano influire sui sintomi, sebbene le evidenze scientifiche siano ancora in evoluzione.

Un elemento fondamentale è la diagnosi precoce, che purtroppo spesso arriva con anni di ritardo. Riconoscere i sintomi e rivolgersi tempestivamente a uno specialista permette di intervenire prima e in modo più efficace. La ricerca sulla malattia è in movimento senza sosta. La speranza è quella di riuscire a trovare una terapia veramente funzionante e per tutte.