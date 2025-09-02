La rivoluzione rigenerativa descritta dall’eccellenza della Proctologia Italiana: i vantaggi dei fattori di accrescimento cellulare della PRP e PRF

Le nuove frontiere terapeutiche per il trattamento delle patologie proctologiche sono finalmente una realtà, grazie ad un approccio innovativo basato sull’utilizzo della prp e dei suoi preziosi fattori di accrescimento cellulare che offrono ai pazienti soluzioni terapeutiche efficaci, mininvasive ed indolori.

È questa una delle nuove frontiere della proctologia rigenerativa, che è valsa al Dottor Marco Cosimi, chirurgo proctologo Romano, il riconoscimento di “Eccellenza dell’Anno 2025 in Proctologia” nella categoria Healthcare & Pharma di Le Fonti Awards, prestigioso premio dedicato alle eccellenze italiane nei settori delle professioni sanitarie, della consulenza ed imprese e di cui si è tenuta la XV Edizione lo scorso 13 marzo a Palazzo Mezzanotte in Piazza Affari a Milano.

Laureatosi in Medicina e Chirurgia presso l’Università La Sapienza di Roma con il massimo dei voti si è poi specializzato in Chirurgia Generale. Il dottor Marco Cosimi non ha mai smesso di arricchire la propria competenza, come testimoniano le sue numerose specializzazioni : nel 1990 in Chirurgia Generale presso la III° Clinica Chirurgica Diretta dal Ill.mo Prof. Giorgio Di Matteo della Sapienza di Roma, nel 1995 ha concluso la specializzazione presso la Scuola di Chirurgia Vascolare Diretta dall’Ill.mo Prof. Di Giovanni del Policlinico Gemelli di Roma. Inoltre, nel 2001 ha conseguito la specializzazione in Urologia sotto la Direzione dell’Ill.mo Prof. Micali presso l’Università di Roma Tor Vergata. Una professionalità medico-scientifica diversificata che gli ha consentito di approcciare la fisiopatologia pelvica dai punti di vista più innovativi.

Dott. Cosimi, quali indicazioni terapeutiche concrete vi sono attualmente all’impiego della prp in proctologia?

La terapia rigenerativa con prp è in grado oggi di fornire una risposta terapeutica definitiva ed indolore al trattamento di importanti e fastidiose patologie proctologiche come le ragadi anali. Grazie al loro potere antinfiammatorio ed antidolorifico, i preziosi fattori di accrescimento cellulare (growth factors) liberati nel plasma dalle piastrine e dai globuli bianchi del paziente, anche in situazioni complesse come le ragadi anali eliminano rapidamente l’infiammazione locale nel mentre riparano il tessuto danneggiato della ragade anale, stimolandone la guarigione senza cicatrice con cellule biologicamente sane e con collagene ed elastina prodotti localmente dal paziente senza le possibili complicanze che ogni intervento chirurgico può indurre. I preziosi fattori di accrescimento cellulare liberati dalle piastrine autologhe del paziente grazie ad un semplice prelievo ematico di 60 ml. saranno in futuro in grado di dare un’efficace risposta terapeutica ambulatoriale a patologie infiammatorie e dolorose quali le ragadi anali (https://metodocosimi.it/fistole/). L’azione riparativa del prp è mediata localmente da pseudormoni proteici noto come growth factors che vengono liberati nel tessuto biologico delle ragadi anali e nella circolazione sanguigna dei pazienti, con una successiva risposta biologica riparativa ed antinfiammatoria locale dell’organismo.

La metodica ambulatoriale può provocare dolore al paziente?

La procedura di prelievo del sangue è semplice ed indolore per il paziente. Viene eseguito un semplice prelievo di 60 ml. del sangue del paziente e centrifugato immediatamente ambulatorialmente in pochi minuti. In anestesia locale la ragade anale verrà inoculata in modo rapido ed assolutamente indolore nella lesione. La tecnica è quindi mininvasiva, permettendo al proctologo di risolvere con una o più sedute anche le più ampie, profonde e dolorose ragadi anali croniche. Nelle fistole anali la prf (una prp con aggiunta della fibrina del paziente) è in grado di chiudere in modo efficace senza cicatrici nè dolore post-operatorio gli orifizi delle fistole anali. Infatti prp e prf hanno per loro stessa vocazione biologica azione antinfiammatoria e la procedura verrà svolta senza necessità di ricovero o day hospital, consentendo la ripresa rapida delle attività lavorative dei pazienti.

Come agiscono i growth factors una volta inoculati nella lesione?

I growth factors, una volta inoculati nella lesione da riparare, iniziano a guarire rapidamente i tessuti danneggiati nel mentre riducono l’infiammazione locale. Ciò può essere particolarmente indicato quindi nelle patologie dolorose dell’ano come le ragadi anali. Gli sviluppi della ricerca hanno inoltre evidenziato in questi ultimi anni l’importanza dei fattori di accrescimento cellulare, piccolissime proteine che dialogano come “pseudormoni” con i tessuti. I growth factors prodotti dalle piastrine e dalle cellule infiammatorie sono in grado anche di modulare l’infiammazione locale e la sintomatologia dolorosa, ottimizzando al meglio il processo della rigenerazione cellulare locale. Combinando l’utilizzo ottimale dei fattori di accrescimento cellulare prodotti naturalmente ed amplificandolo con stimoli termo foto attivi indotti nel plasma arricchito di piastrine subito dopo la centrifugazione nello stesso laboratorio ed ambulatorialmente, la proctologia rigenerativa ha attualmente il potenziale di rivoluzionare il trattamento aumentando di oltre 3 volte la concentrazione di “growth facors” del prp, con una guarigione ancora più rapida di alcune selezionate patologie proctologiche, con approcci efficaci, mirati e non invasivi per i pazienti.

Qual’è il futuro della Proctologia Rigenerativa?

Con l’avanzare della ricerca medico scientifica queste tecniche sono diventate attualmente un vero pilastro della medicina e della proctologia rigenerativa, garantendo ai pazienti risultati rapidi. Le nostre piastrine e globuli bianchi ed i growth factors da esse stesse prodotti offrono un itinerario attuale per la terapia indolore ambulatoriale delle patologie proctologiche anche complesse e dolorose senza necessità di interventi chirurgici invasivi, eliminando il rischio di complicazioni chirurgiche.In conclusione, l’approccio rigenerativo con la prp e la prf rappresenta un significativo passo in avanti per la moderna proctologia. Questi trattamenti efficaci e non invasivi, permettono la rapida ripresa di tutte le attività dei nostri pazienti garantendo la qualità terapeutica ai pazienti più sofferenti e resi fragili per ragadi anali, fistole perianali e sacro coccigee.

«La terapia rigenerativa con prp e prf nella mia esperienza su migliaia di casi trattati negli ultimi dieci anni ha dimostrato essere in grado di fornire una risposta terapeutica definitiva ed indolore per il trattamento di importanti patologie proctologiche, – spiega il dottor Cosimi – che ha alle spalle 25 anni di esperienza trascorsi in una delle più importanti Divisioni di Chirurgia Generale e d’Urgenza in Italia, presso l’Ospedale Sant’Eugenio di Roma.

