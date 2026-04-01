Citisina per smettere di fumare, come funziona

La citisina per aiutare a smettere di fumare e sta diventando sempre più noto perché rappresenta un’alternativa efficace e generalmente più economica rispetto ad altri trattamenti. Come funziona e chi può prescriverlo?

Come funziona la citisina

Parliamo di una sostanza di origine vegetale, estratta da alcune piante della famiglia delle Fabaceae, che agisce sul cervello in modo simile alla nicotina ma con effetti più controllati.

Il suo funzionamento è legato ai recettori nicotinici presenti nel sistema nervoso. Quando una persona fuma, la nicotina si lega a questi recettori stimolando il rilascio di dopamina, la sostanza associata alla sensazione di piacere. La citisina si lega agli stessi recettori, ma in modo parziale: da un lato riduce i sintomi dell’astinenza, dall’altro attenua il piacere derivante dal fumo. In questo modo aiuta il fumatore a interrompere gradualmente la dipendenza, rendendo meno difficile il percorso di cessazione.

Il trattamento con citisina ha una durata relativamente breve, solitamente circa 25 giorni. Durante questo periodo la dose viene progressivamente ridotta, accompagnando il paziente verso l’abbandono completo delle sigarette. Molti studi hanno dimostrato che la citisina può essere efficace, con risultati paragonabili ad altri farmaci utilizzati per smettere di fumare, come la vareniclina, anche se la risposta varia da persona a persona.

Dal punto di vista della tollerabilità, la citisina è generalmente ben accettata. Gli effetti collaterali più comuni possono includere disturbi gastrointestinali, mal di testa o alterazioni del sonno, ma tendono a essere lievi e temporanei. Come per qualsiasi farmaco, è comunque importante assumerla sotto consiglio medico, soprattutto in presenza di patologie o altre terapie in corso.

I casi nei quali è rimborsata

Per quanto riguarda la rimborsabilità, in Italia la situazione non è del tutto uniforme. La citisina non è attualmente inclusa tra i farmaci rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale nella maggior parte dei casi. Questo significa che il costo è generalmente a carico del paziente. Tuttavia, esistono alcune eccezioni dove programmi specifici per la cessazione del fumo possono prevedere la fornitura gratuita o agevolata del farmaco all’interno di percorsi seguiti da centri antifumo.

È importante sottolineare che smettere di fumare non dipende solo dal farmaco. Il supporto psicologico, la motivazione personale e l’accompagnamento da parte di professionisti sanitari giocano un ruolo fondamentale nel successo del percorso. La citisina può rappresentare un valido aiuto, ma funziona meglio quando inserita in un programma più ampio.

La citisina è quindi una soluzione promettente per chi desidera smettere di fumare, grazie alla sua efficacia e accessibilità. Tuttavia è importante informarsi presso il proprio medico o i servizi locali per conoscere eventuali agevolazioni disponibili e scegliere il percorso più adatto alle proprie esigenze.