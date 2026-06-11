Il sito web dello studio medico: tre errori che nessuno ti dice (e come evitarli)

Articolo a cura di Emanuela Silvia Gabriele – consulente digitale specializzata in siti web per professionisti sanitari

Ogni anno centinaia di medici e specialisti italiani decidono di creare o rinnovare il proprio sito web. Alcuni si affidano a un professionista, altri optano per il fai-da-te. Il risultato, nella maggior parte dei casi, è un sito che esiste ma non funziona: non viene trovato su Google, non convince chi ci arriva, e a volte crea persino problemi sul piano normativo.

Lavoro con professionisti sanitari da tempo e navigando in rete vedo spesso ripetersi sempre gli stessi tre errori. Non sono errori tecnici difficili da correggere — sono errori di impostazione, che nascono da tre convinzioni sbagliate molto diffuse nel mondo medico.

Errore n. 1: “Il sito parla di me, quindi deve parlare come me”

Il primo errore è il più comune e il più difficile da correggere, perché tocca qualcosa di profondo: il modo in cui un professionista si racconta.

Un medico specialista ha trascorso anni a costruire la propria competenza. È naturale volerla comunicare con il linguaggio che padroneggia meglio: quello scientifico. Il risultato sono siti web pieni di termini come “oftalmopatia basedowiana”, “tireopatie autoimmuni”, “proptosi”, “iperparatiroidismo normocalcemico”.

Il problema è che il sito web non si rivolge ai colleghi. Si rivolge alla cassiera del supermercato che ha la tiroide ingrossata, al meccanico che ha scoperto un nodulo, all’avvocato che non capisce perché continua ad aumentare di peso nonostante mangi poco.

Queste persone non cercano “oftalmopatia basedowiana” su Google. Cercano “occhi sporgenti tiroide”, “nodulo tiroide cosa fare”, “endocrinologo Pisa”. E quando arrivano sul sito e trovano un muro di terminologia specialistica, escono. Perché sono venuti a cercare aiuto, non a sostenere un esame.

C’è anche un secondo livello di resistenza che ho incontrato spesso: la paura inconscia di “abbassarsi”. Come se spiegare le cose in modo semplice significasse perdere autorità agli occhi dei colleghi. In realtà accade il contrario: saper comunicare con chiarezza è una competenza rara e rispettata. I pazienti la riconoscono. E i colleghi, se mai visitassero il sito, capiscono benissimo il valore di uno specialista che sa farsi capire.

Con i professionisti con cui lavoro propongo sempre di immaginare di spiegare quel concetto ad un ragazzino: sarebbe in grado di capire le sue spiegazioni?

Errore n. 2: “Ho la pagina su MioDottore, non mi serve altro”

Molti professionisti sanitari — soprattutto chi fa intramoenia in strutture ospedaliere — ritengono di avere già una presenza online sufficiente grazie ai portali di settore come MioDottore o al profilo sul sito dell’ospedale.

È una posizione comprensibile, ma che porta a perdere opportunità concrete.

I portali aggregatori mettono il professionista in competizione diretta con decine di altri specialisti della stessa area. Il paziente vede una lista, confronta, sceglie in base alle recensioni o alla disponibilità. Non c’è spazio per comunicare la propria specificità, la propria filosofia di cura, il proprio approccio.

Un sito personale, invece, è uno spazio proprio: si può raccontare la propria storia, spiegare le patologie trattate con un linguaggio accessibile, rispondere in anticipo alle domande più frequenti, e creare un rapporto di fiducia prima ancora che il paziente prenda il telefono.

C’è poi un dubbio che mi viene posto spesso, soprattutto da chi lavora in regime di intramoenia: “Posso avere un sito personale se sono dipendente ospedaliero?”.

La risposta, nella quasi totalità dei casi, è sì. L’attività libero-professionale intramuraria è un diritto riconosciuto, e avere un sito che la comunica è non solo lecito ma consigliato. Naturalmente il sito deve essere costruito nel rispetto delle normative sulla comunicazione sanitaria — ma questo vale per qualsiasi professionista, indipendentemente dal regime lavorativo.

Errore n. 3: Il sito costruito senza logica, ma con tanta buona volontà

Il terzo errore riguarda i siti fai-da-te — o quelli realizzati da chi conosce la tecnica (o si affida a tecnologie di costruttori di siti web automatiche) ma non il settore.

Un sito web ha bisogno di una struttura pensata per accompagnare l’utente. Nel caso specifico del sito medico, il paziente deve essere accompagnato dalla prima ricerca su Google, alla comprensione del servizio, fino alla decisione di contattare lo studio se ha trovato informazioni pertinenti in cui riconosce la sua situazione per la quale ha effettuato quella ricerca. E ogni passaggio deve essere progettato, non improvvisato come se si redigesse un documento di Word.

Questo significa, concretamente:

Struttura delle informazioni. Le specializzazioni, le patologie trattate, le modalità di prenotazione devono essere facilmente trovabili. Non sepolte in un curriculum di quattro pagine o in una lista di pubblicazioni scientifiche.

SEO locale. Un paziente che cerca “endocrinologo a Pisa” o “nutrizionista Livorno” deve poter trovare il sito. Questo richiede una struttura tecnica e contenutistica orientata alla ricerca locale che non si improvvisa.

Conformità normativa. La comunicazione sanitaria online in Italia è regolata da indicazioni precise dell’Ordine dei Medici e dalle norme sulla pubblicità sanitaria. Un sito non conforme con promesse implicite di risultato, con un cookie banner assente, non funzionante o obsoleto (ad esempio il classico box “questo sito raccoglie cookie” e un solo pulsante “ok”), con informative sulla privacy incomplete — espone il professionista a rischi concreti.

Smartphone e velocità. La maggior parte delle ricerche (circa il 60%) in generale, e quindi anche sanitarie, avviene da telefono. Un sito lento o difficile da navigare da mobile (ad esempio la pagina uguale a quella per computer ma piccola come lo schermo del telefono) perde pazienti prima ancora che abbiano letto la prima riga.

In sintesi: cosa fa davvero la differenza

Un sito web efficace per uno studio medico non è quello più bello o quello con più pagine. È quello progettato con una logica chiara: chi lo visita capisce subito chi è il professionista, cosa cura, se fa al caso suo e come contattarlo. E questo genera fiducia.

E la fiducia, nel settore sanitario, è tutto. La si costruisce anche online, con le parole giuste, una struttura pensata per il paziente, e il rispetto delle regole che disciplinano la comunicazione in questo settore.

Emanuela Silvia Gabriele è consulente digitale specializzata nella realizzazione di siti web per professionisti sanitari. Lavora principalmente con medici specialisti, ambulatori e studi professionali a Pisa, Livorno e Lucca in Toscana e online in tutta Italia.