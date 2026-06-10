Malattia di von Hippel-Lindau, rimborso farmaco

La malattia di von Hippel-Lindau (VHL) è una rara patologia genetica ereditaria che predispone allo sviluppo di diversi tipi di tumori e cisti in vari organi del corpo. L’aifa ha appena approvato la rimborsabilità di un farmaco che ne consente la gestione.

Cosa è la malattia di von Hippel-Lindau

Sebbene sia poco conosciuta dal grande pubblico, la malattia di von Hippel-Lindau rappresenta una condizione complessa che richiede un monitoraggio costante e un approccio multidisciplinare per prevenire o limitare le complicanze.

La VHL è causata da una mutazione del gene VHL, che normalmente svolge un ruolo fondamentale nel controllo della crescita cellulare. Quando questo gene non funziona correttamente, alcune cellule possono proliferare in modo anomalo, favorendo la comparsa di tumori benigni e maligni.

La malattia viene trasmessa con modalità autosomica dominante, il che significa che un genitore affetto ha il 50% di probabilità di trasmetterla ai propri figli. Le manifestazioni della sindrome possono comparire in età giovanile o adulta e riguardano diversi organi.

Tra le lesioni più frequenti vi sono gli emangioblastomi del sistema nervoso centrale e della retina, i carcinomi a cellule renali, le cisti pancreatiche e i tumori neuroendocrini del pancreas. Possono inoltre svilupparsi tumori delle ghiandole surrenali, chiamati feocromocitomi, che possono provocare aumenti significativi della pressione arteriosa.

Uno degli aspetti più impegnativi della malattia di von Hippel-Lindau è la sua imprevedibilità. Ogni persona può presentare manifestazioni differenti e con gravità variabile. Per questo motivo i pazienti vengono sottoposti a controlli periodici attraverso esami radiologici, visite specialistiche e test di laboratorio, con l’obiettivo di individuare precocemente eventuali lesioni e intervenire tempestivamente.

Finalmente arriva rimborsabilità del farmaco

Per molti anni la gestione della malattia si è basata soprattutto sulla chirurgia e su altre procedure locali, necessarie per rimuovere o trattare le lesioni quando diventavano clinicamente rilevanti. Negli ultimi anni, però, la ricerca ha portato allo sviluppo di nuove terapie mirate.

Tra queste vi è il belzutifan, un farmaco che agisce bloccando una proteina coinvolta nei meccanismi biologici alla base della crescita dei tumori associati alla VHL. Studi clinici hanno dimostrato che questa terapia può contribuire a ridurre le dimensioni di alcune lesioni e a ritardarne la progressione.

E’ quindi una novità particolarmente importante per i pazienti italiani che l’Aifa abbia deciso di approvare la rimborsabilità del belzutifan. Nello specifico, il trattamento è rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale per pazienti adulti con malattia di von Hippel-Lindau che presentano specifiche manifestazioni tumorali associate, come il carcinoma renale localizzato, gli emangioblastomi del sistema nervoso centrale o i tumori neuroendocrini del pancreas, nei casi in cui le procedure locali non siano considerate adeguate.

Si tratta della prima terapia sistemica mirata rimborsata in Italia per questa rara malattia genetica. La disponibilità di nuove opzioni terapeutiche rappresenta un passo avanti significativo nella gestione della VHL, non dobbiamo dimenticarlo.