Influenza e Covid, come riconoscere la doppia infezione

Influenza e covid insieme rappresentano una delle peggiori infezioni che gli italiani stanno sperimentando in questo periodo natalizio. I sintomi sono sovrapponibili ma l’effetto del doppio contagio è devastante.

Attenzione a infezione contemporanea di influenza e covid

Sia per coloro che sono sani che ancor di più per coloro che sono pazienti fragili. Il picco dei contagi di entrambi i virus preoccupa gli esperti, soprattutto ora che l’Australiana sta dando il peggio di sé. Ecco quindi che l’infezione contemporanea da influenza e covid rappresenta un pericolo dal quale rifuggire a tutti i costi.

Sono circa tre milioni e mezzo i contagiati dall’Australiana in Italia. E sebbene sembri in calo la curva relativa ai contagi da coronavirus, il rischio della doppia infezione è alto. Le cronache mediche ci raccontano che gli esiti di chi si ammala di flurona possono essere anche gravissimi.

È questo il nome che è stato scelto per indicare la doppia infezione da influenza e covid. Non dobbiamo nascondere la testa sotto la sabbia: entrambi i virus circolano liberi è quasi del tutto indisturbati. E il lieve calo che mostrano i contagi relativi a entrambe le malattie non può essere assicurazione di un Natale in salute.

Al momento i sintomi della flurona, ovvero di influenza e covid insieme, sono più o meno gli stessi: mal di gola, mal di testa, dolori muscolari, tosse e febbre. Questa tra l’altro, nel caso dell’Australiana, può raggiungere con facilità i 39 gradi. Va da sé che l’unione delle due infezioni, già dai risvolti importanti in una persona sana, può portare a conseguenze ancor più gravi in coloro che non lo sono.

Contattare medico in caso di sintomi importanti

Il consiglio è quello di contattare nell’immediato il medico di famiglia quando si inizia a stare male, in modo tale che lo stesso possa dare le giuste indicazioni. Soprattutto in seguito al risultato di un tampone per accertarsi della presenza o meno di un’infezione da coronavirus.

In caso di colorazione bluastra di labbra e unghie, disidratazione, peggioramento delle patologie preesistenti, confusione mentale e difficoltà a respirare e dolore al petto bisogna correre al pronto soccorso. Uno studio condotto In Inghilterra sulla flurona, da parte delle Università di Liverpool, Edimburgo, Leiden e dall’Imperial College di Londra ha dimostrato come la doppia infezione possa far aumentare il rischio di morte e di conseguenze gravi.

L’infezione contemporanea da influenza e covid è una possibilità che può presentarsi. Anche se grazie alle vaccinazioni la probabilità è drasticamente scesa rispetto al passato. Nel caso dovesse accadere dobbiamo farci trovare preparati.