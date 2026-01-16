Papilloma virus, uomini portatori spesso ignari

Il papilloma virus è uno dei patogeni più diffusi al mondo per quel che riguarda le malattie a trasmissione sessuale. E spesso si ignora come gli uomini possano esserne portatori agevolando i contagi.

Uomini portatori del papilloma virus

Spesso viene associato soprattutto alla salute femminile ignorando il ruolo maschile per via di conseguenze più “sottili” sugli uomini. E questa caratteristica rende il virus particolarmente insidioso, perché può essere trasmesso inconsapevolmente ai partner.

Negli uomini l’infezione da papilloma virus, nella maggior parte dei casi, non provoca sintomi evidenti. Il sistema immunitario riesce spesso a eliminare il virus spontaneamente nel giro di mesi o anni, senza che la persona se ne accorga.

Proprio per questo motivo molti uomini non sanno di aver contratto l’HPV e continuano una vita sessuale normale, diventando potenziali veicoli di trasmissione. In alcuni casi, tuttavia, il virus può manifestarsi con verruche genitali. O, più raramente, essere coinvolto nello sviluppo di tumori che interessano pene, ano, gola o cavo orale.

L’assenza di sintomi non significa assenza di rischio. Anche quando non ci sono segni visibili, il papilloma virus può essere presente e trasmissibile. Questo aspetto rende fondamentale una maggiore consapevolezza maschile sul tema, perché la prevenzione non riguarda solo se stessi, ma anche la salute del partner.

A differenza delle donne, per gli uomini non esiste uno screening di routine paragonabile al Pap test, il che rende ancora più importante l’informazione e l’attenzione ai comportamenti a rischio.

Vaccino efficace per la prevenzione

Una delle principali strategie di prevenzione è la vaccinazione contro l’HPV. Il vaccino è efficace anche negli uomini e viene raccomandato preferibilmente prima dell’inizio dell’attività sessuale, ma può essere utile anche in età adulta. Vaccinarsi significa ridurre il rischio di contrarre i ceppi più pericolosi del virus e, di conseguenza, limitarne la diffusione.

Un altro elemento importante è l’adozione di comportamenti sessuali responsabili. L’uso del preservativo riduce il rischio di trasmissione, anche se non lo elimina completamente, poiché il virus può colpire aree non coperte. Parlare apertamente con il partner e sottoporsi a controlli medici in presenza di sintomi sospetti è un segno di attenzione e rispetto reciproco.

E’ fondamentale superare il tabù che spesso circonda le infezioni sessualmente trasmesse. Informarsi, fare domande al medico e prendersi cura della propria salute sessuale dovrebbe essere considerato normale. Gli uomini, anche quando si sentono in salute, possono essere portatori di HPV: riconoscerlo è il primo passo per proteggere se stessi e gli altri.