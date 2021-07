Vaccino Johnson e sindrome di Guillain-Barré

Per quanto si parli ancora di associazione e non di relazione casuale, al momento il vaccino singola dose della Johnson & Johnson, basato sul vettore virale, inizia ad essere collegato negli Stati Uniti ad un aumento di casi della sindrome di Guillain-Barré, una sindrome neurologica rara.

Sebbene le possibilità di ammalarsi siano basse e decisamente in “svantaggio” rispetto ai benefici del vaccino, la FDA statunitense ha deciso di inserire nel bugiardino del vaccino il fatto che come effetto collaterale raro ci possa essere una maggiore possibilità, da 3 a 5 volte più alta, di poter sviluppare tale sindrome. Guardando i numeri si parla di 100 casi sospetti, di cui 95 hanno richiesto ospedalizzazione.

Deve essere ricordato che si tratta di una, che colpisce in Europa 1,2 persone su 100mila all’anno ma che è riconosciuta come la prima causa die come la più frequente forma di. Essa è caratterizzata da diverse varianti : talvolta colpisce la mielina provocando la demielinizzazione, in altri casi colpisce l’assone, il prolungamento principale del neurone che conduce gli impulsi nervosi verso la periferia. La sindrome si può manifestare da 5 giorni dopo a tre settimane dopo una infezione, un’operazione chirurgica o una vaccinazione. Sono stati registrati casi anche in seguito ale da