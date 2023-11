Abbassare la glicemia, cosa mangiare

Come abbassare la glicemia attraverso l’alimentazione? I valori degli zuccheri all’interno del sangue possono essere regolati mangiando in modo corretto e seguendo una dieta sana.

Ecco come abbassare la glicemia

In generale, ma soprattutto se soffriamo di diabete, tenere sotto controllo questi valori è molto importante. Possiamo abbassare la glicemia consumando dei cibi dall’indice glicemico basso, soprattutto se ricchi di fibre.

L’obiettivo è quello di ottenere un’alimentazione ben bilanciata e nutriente. E uno dei mezzi per farlo è quello di evitare il più possibile prodotti troppo processati o elaborati e ricchi di zucchero. Dobbiamo fare attenzione a non privare però il corpo di alcuni nutrienti, in modo tale da non ottenere l’effetto opposto a quello che stiamo cercando.

Quali sono gli alimenti che dobbiamo consumare se vogliamo abbassare la glicemia? Prima di tutto possiamo consumare i legumi: ceci, fagioli, lenticchie. Tutti vanno bene si assunti nelle giuste dosi, dato che possono aiutare a regolare l’insulina, soprattutto se consumati con verdure a foglia verde. Sono carboidrati che vengono assunti lentamente.

Per abbassare la glicemia è importante anche dare spazio ai cereali integrali. In particolare riso, avena, frumento, orzo, miglio e farro. La loro quantità di fibre consente non solo di regolare i livelli di glucosio ma anche la motilità intestinale.

Tra gli alimenti perfetti per regolare i livelli di zucchero nel sangue vi sono le mele. Questi frutti contengono fibre, la pectina che consente di gestire al meglio il passaggio dello zucchero dall’intestino al sangue. Possono essere parte di un’ottima colazione con l’avena, risultando super digeribili.

Via libera a broccoli e avocado

Anche i broccoli con le loro vitamine A e C aiutano a sostenere il sistema immunitario e a mantenere bassi livelli di zucchero nel sangue. I pomodori aiutano a ridurre l’assorbimento dello zucchero nel sangue se mangiati prima dei carboidrati, quindi possono essere un ottimo strumento per abbassare la glicemia.

Anche l’avocado aiuta a regolare i livelli di glucosio grazie ai grassi insaturi, che consentono un rilascio lento dello stesso. Un alimento importante caratterizzato da un basso indice glicemico sono gli spinaci, dotati di caratteristiche diuretiche importanti. Migliorando il transito intestinale questi ritardano l’assorbimento degli zuccheri tanto quanto il cavolo riccio, altro alimento molto importante.

Abbassare la glicemia passa anche per il bere le giuste dosi di caffè, data la sua capacità di sostenere la produzione di insulina. Mirtilli e frutti di bosco, asparagi la cannella e le verdure a foglie verde in generale posseggono lo stesso potere, ovvero quello di dare una mano a gestire gli zuccheri nel sangue.

E’ possibile immaginare una dieta corretta e sana con questi alimenti, giusto?