Integratori alimentari: perché sono importanti?

Potenziano il sistema immunitario, ci vengono in sostegno contro la stanchezza e possono contribuire a prevenire l’insorgenza di alcune malattie: stiamo parlando degli integratori alimentari. In commercio ne esistono di tutti i tipi e ciascuna soluzione svolge un’azione specifica nei confronti di diverse esigenze e carenze.

Assumere quotidianamente questi prodotti è un’ottima abitudine che accomuna il 65% degli italiani, ma quali benefici ne traggono e perché gli integratori sono così popolari?

Gli integratori e il loro ruolo in una corretta alimentazione

Non è un segreto: non sempre riusciamo ad attenerci allo stile di vita sano che ci prefiggiamo di seguire con i migliori propositi. Più spesso di quanto non vorremmo i ritmi della quotidianità ci allontanano dai nostri obiettivi di salute, costringendoci a scegliere soluzioni che consentono di risparmiare tempo a discapito del benessere del corpo.

Secondo diversi studi, le carenze vitaminiche più frequenti interessano i complessi A, B12, C, D, E, ed altri. Uno dei maggiori benefici derivanti dall’assunzione di integratori consiste nella loro capacità di fornire al nostro corpo buona parte dei nutrienti di cui ha bisogno, nelle giuste quantità.

I benefici degli integratori alimentari

Complementando al meglio la nostra alimentazione, gli integratori sono in grado di apportare una serie di notevoli vantaggi nei confronti del nostro organismo.

La loro assunzione può accrescere il rendimento sportivo e aiutare muscoli e tendini a recuperare le forze dopo l’allenamento. Le soluzioni pensate per il miglioramento della performance degli atleti contengono spesso Calcio, vitamina D e varie tipologie di minerali.

Gli sportivi, però, non sono i soli a beneficiare dell’apporto di sostanze nutrienti offerto dagli integratori: l’assunzione di questi prodotti, infatti, può fare la differenza nel contrasto allo stress, fornendo sollievo sia dalla tensione che dalla spossatezza, e migliorando le nostre capacità cognitive. Ad affidarsi agli integratori per combattere la sensazione di stanchezza è il 48% degli italiani che li acquistano, mentre il 30% li utilizza per placare stress, irritabilità, ansia e nervosismo.

Anche grazie alla popolarizzazione di regimi dietistici prevalentemente o esclusivamente a base di alimenti vegetali, il numero dei consumatori di integratori in Italia, che nell’ultimo anno è aumentato del 9%, è destinato a crescere ulteriormente.

Quando scegliamo quale integratore acquistare, è buona norma orientare le nostre scelte verso prodotti adatti alle esigenze personali, ma soprattutto rivolgersi sempre a produttori in grado di offrire soluzioni di qualità superiore.

Leonardo Medica è un’azienda italiana fondata a Vinci che opera da anni nel campo degli integratori alimentari ed è distribuita esclusivamente nelle farmacie: la sua offerta si compone di prodotti particolarmente efficaci per quanto riguarda il miglioramento della qualità di vita, il benessere dell’apparato uro-genitale e delle articolazioni, e l’integrazione in gravidanza e durante l’allattamento. Caratterizzati dal massimo rigore formulativo, gli integratori Leonardo Medica sono prodotti nel rispetto delle più rigide norme di qualità e impiegano ingredienti di primissima scelta.

Scegliere di assumere integratori alimentari è un gesto di cura che compiamo nei confronti del nostro corpo; per ottenere il meglio dall’ampia offerta di soluzioni in commercio, il miglior consiglio di cui tenere conto rimane quello di leggere sempre con attenzione le etichette dei prodotti e affidarsi esclusivamente ad aziende di comprovata affidabilità.