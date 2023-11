Pressione alta, cosa mangiare

Quando soffriamo di pressione alta, quello che mangiamo ha il suo peso sulle nostre condizioni di salute. Questo perché alcuni cibi possono favorire un miglioramento della patologia.

Cosa prediligere quando si soffre di pressione alta

Gli esperti di solito suggeriscono il seguire quella che viene chiamata dieta Dash, dove quest’ultima parola è proprio acronimo di dietary approaches to stop hypertension. Letteralmente ci suggerisce che questo regime alimentare è stato pensato proprio per approcciare in modo giusto la pressione alta.

Seguendola, mangiamo dosi importanti di verdura, frutta sia fresca che secca, carni bianche, legumi, latticini magri, pesce, pasta e riso integrale. È molto simile alla dieta mediterranea ed è capace di migliorare diversi parametri legati al nostro organismo. Come i trigliceridi, il colesterolo e l’insulina.

Insomma, consente di mangiare molte cose senza soffrire troppo, ma favorendo il corretto funzionamento dell’organismo. C’è un alimento che dobbiamo sforzarci di non mangiare quando soffriamo di pressione alta ed è il sale. Questo è uno dei maggiori colpevoli dell’ipertensione perché aumenta il volume del sangue e trattiene i liquidi.

Oltre che una drastica riduzione diretta è importante evitare tutti quei cibi processati che utilizzano il sale come conservante o esaltatori di gusto. Ecco quindi che è meglio evitare di mangiare carni e verdure scatola, dadi, salse, salumi, snack salati. Se dobbiamo condire cibi è meglio farlo attraverso le spezie.

Via libera ad alimenti ricchi di potassio e calcio

Se non si soffre di iperkaliemia è possibile combattere la pressione alta consumando alimenti ricchi di potassio come le verdure, i cereali integrali e la frutta secca. Ricordando però che buona parte va dispersa nell’acqua di cottura. È quindi consigliato consumarla cruda o cotta in padella.

Per combattere la pressione alta, altro alimento che possiamo mangiare in quantità importanti è l’aglio. Questo cibo è famoso per la sua azione antipertensiva dato che è capace di eliminare il sodio in eccesso grazie al suo effetto diuretico. In questo caso il consiglio è quello di consumarlo crudo o poco cotto.

Anche latticini magri sono dei cibi che possono far parte della dieta di chi soffre di pressione alta senza problemi. Questo dipende dal fatto che la maggior parte dei formaggi freschi, il latte scremato e lo yogurt sono una fonte importante di calcio. Questo non fa bene sulle ossa ma possiede un’importante funzione nella regolazione della pressione arteriosa. Le sue proprietà consentono infatti di mantenere elastici i vasi sanguigni e di eliminare il sodio attraverso la minzione.

A prescindere che decidiate di seguire la dieta mediterranea la dieta Dash l’importante e seguire un regime alimentare corretto caratterizzato da poco sodio, tanta verdura e pochi cibi processati.