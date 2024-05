Dieta carnivora di Tik Tok? È pericolosa

La dieta carnivora di Tik Tok? E’ pericolosa per la salute. E la ragione sta nel suo completo sbilanciamento. Vediamo insieme, nello specifico, di cosa si tratta.

Su cosa si basa la dieta carnivora

La dieta carnivora, come altre mode nate su Tik Tok, non brilla per salubrità. A prescindere dalla spettacolarizzazione che ne viene fatta, questo regime alimentare non può essere considerato sano, da nessun punto di vista.

Può farci sorridere o farci rimanere terrificati il veder tagliare le costate con le motoseghe e mangiare carne in modo animalesco a petto nudo. Sono punti di vista. Ma se si parla di alimentazione e salute, una dieta carnivora di questa tipologia non è assolutamente sostenibile. Questo perché in un regime di questo genere mancano tutta una serie di nutrienti adatti a sostenere il funzionamento del nostro organismo.

Che pubblica questi video viene chiamato meat influencer. In realtà ci troviamo davanti a una dieta che ricorda un mix tra la Cheto e la Atkins, essenzialmente mescolandole senza senso.

Eppure questa dieta carnivora sembra aver conquistato tanto l’attenzione da aver dato vita a una schiera di persone che, fidandosi di ciò che vedono, stanno rinunciando a verdure e carboidrati. Consumando solamente carne, uova e pesce. I meno severi aggiungono i latticini.

Essenzialmente però i “puristi” punto non un’alimentazione composta da burro, pancetta, manzo e uova.

Niente frutta o verdura

Un regime alimentare orrendo, dato che non contempla praticamente il consumo di verdura o frutta. E di conseguenza l’assunzione di fibre importanti per l’organismo. Senza contare la quasi totale assenza di antiossidanti, vitamine e specifici minerali.

Evitiamo di segnalarvi gli utenti più attivi in tal senso, ma le ricette condivise sarebbero quasi in grado di causare problemi cardiovascolari alla sola visione. E il problema è che a presentare questo tipo di alimentazione sono persone muscolose e teoricamente dall’aspetto fit. Le quali sottolineano che mangiando in questo modo, seguendo una dieta ricca di carne, si può raggiungere il benessere fisico e mentale.

C’è chi si vanta di non mangiare verdure da mesi e la domanda che sorge spontanea riguarda il funzionamento dell’apparato gastrointestinale. Come riescono a liberarsi?

È importante sottolineare che una dieta povera di fibre rischia di creare gravi problemi di salute. Troppa carne e burro con i loro grassi saturi possono aumentare l’incidenza di infarto e ictus. Il problema è che questa dieta carnivora così severa, purtroppo, è sostenuta anche da una cultura di tipo maschilista che è riuscita a unire cultori del “maschio Alfa” e amanti della carne. A discapito della salute.