Meningite nel Regno Unito, dobbiamo aver paura?

Il focolaio di meningite in atto nel Regno Unito deve farci paura? Dobbiamo preoccuparci di quello che sta accadendo nel sud est dell’Inghilterra in questo momento? Di certo non dobbiamo ignorare gli eventi.

Cosa sappiamo del focolaio inglese di meningite

Il Kent, più nello specifico, è stato colpito da un focolaio di meningite di tipo B che ha attirato l’attenzione delle autorità sanitarie. L’epidemia, occorsa vicino Canterbury, è considerata un evento raro ma serio. Sia per la rapidità di diffusione sia per le conseguenze potenzialmente gravi della malattia.

I primi casi sono stati segnalati a metà marzo 2026 e in pochi giorni il numero delle persone coinvolte è salito a quindici, con due decessi e diversi giovani ricoverati in condizioni serie. La maggior parte dei contagi riguarda studenti universitari e adolescenti, un dato che non sorprende gli esperti. La meningite meningococcica tende infatti a diffondersi più facilmente in contesti in cui le persone vivono o socializzano a stretto contatto, come campus universitari, scuole e locali affollati.

Le indagini epidemiologiche svolte hanno collegato diversi casi a un locale notturno di Canterbury frequentato da centinaia di giovani nei primi giorni di marzo. Questo elemento ha portato le autorità a definire l’episodio come un possibile evento “super-diffusore”, ovvero una situazione in cui molte persone vengono esposte al batterio in un breve periodo.

Il ceppo identificato in parte dei casi è il meningococco di gruppo B, uno dei più comuni responsabili della malattia nei paesi europei. La meningite meningococcica, lo ricordiamo, è un’infezione batterica che colpisce le membrane che rivestono cervello e midollo spinale. E può evolvere rapidamente in forme molto gravi, talvolta associate a setticemia. I sintomi iniziali possono essere poco specifici, come febbre, mal di testa o nausea, ma possono peggiorare nel giro di poche ore, rendendo fondamentale un intervento medico tempestivo.

Dobbiamo avere paura?

Uno degli aspetti più discussi in questo caso riguarda la vaccinazione. Nel Regno Unito il vaccino contro il meningococco B è stato introdotto nel 2015, ma è offerto di routine solo ai bambini piccoli. Ciò significa che molti adolescenti e giovani adulti, come gli studenti coinvolti nel focolaio, non sono immunizzati.

I recenti avvenimenti ha riacceso il dibattito sull’opportunità di estendere la copertura vaccinale anche alle fasce di età più grandi, soprattutto in contesti ad alto rischio. Al momento, per contenere la diffusione, l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito ha avviato una serie di misure urgenti. Migliaia di persone potenzialmente esposte sono state contattate e invitate a sottoporsi a profilassi antibiotica preventiva, mentre è stato lanciato un programma di vaccinazione mirato per gli studenti che vivono nelle residenze universitarie.

Per noi in Italia ci sono problemi? In Francia è stato segnalato il caso di uno studente francese proveniente proprio dal Kent. Senza troppi allarmismi è bene mantenere l’attenzione alta, approcciandosi con attenzione alla possibilità di contagi “importati”.