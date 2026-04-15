HIV, paziente di Oslo “guarito”?

Quando si parla di HIV è impossibile non riconoscere i passi in avanti degli ultimi decenti. E quella del paziente di Oslo è una storia davvero particolare.

HIV nel paziente di Oslo

Il cosiddetto paziente di Oslo è diventato negli ultimi anni un caso di grande interesse per la comunità scientifica, perché uno dei rarissimi esempi di remissione a lungo termine dell’HIV dopo un trapianto di cellule staminali. Parlare di “guarigione” in senso definitivo è ancora prematuro, ma i risultati osservati sono comunque molto promettenti e aiutano a comprendere meglio come il virus possa essere combattuto.

L’HIV o virus dell’immunodeficienza umana, attacca il sistema immunitario e, se non trattato, può portare all’AIDS. Oggi esistono terapie antiretrovirali molto efficaci che permettono alle persone sieropositive di vivere a lungo e in buona salute, ma queste cure non eliminano completamente il virus dall’organismo. Per questo motivo, i casi in cui lo stesso diventa non rilevabile senza terapia attirano grande attenzione.

Il paziente di Oslo era affetto sia da HIV sia da un tumore del sangue, una condizione che ha reso necessario un trapianto di cellule staminali ematopoietiche. Questo tipo di trapianto consiste nel sostituire le cellule del sistema immunitario del paziente con quelle di un donatore sano. Nel suo caso, i medici hanno scelto un donatore con una particolare mutazione genetica, chiamata CCR5-delta32, che rende le cellule resistenti all’ingresso del virus HIV.

Dopo il trapianto, il sistema immunitario del paziente si è progressivamente ricostruito utilizzando le cellule del donatore. Poiché queste cellule non erano facilmente infettabili dal virus, l’HIV ha perso la capacità di replicarsi in modo efficace. Col tempo, i test hanno mostrato che il virus non era più rilevabile nel sangue, anche dopo la sospensione della terapia antiretrovirale.

Altri casi simili da studiare

Questo caso si aggiunge ad altri simili, come quello del “paziente di Berlino” e del “paziente di Londra”, che hanno seguito un percorso clinico analogo. Tuttavia, è importante sottolineare che il trapianto di cellule staminali è una procedura complessa e rischiosa, riservata a pazienti con gravi malattie come leucemie o linfomi. Non è quindi una soluzione applicabile su larga scala a tutte le persone con HIV.

Il valore scientifico di questi casi sta nelle informazioni che forniscono. Studiare perché e come il virus scompare in queste condizioni permette ai ricercatori di sviluppare nuove strategie terapeutiche, magari meno invasive, che possano replicare lo stesso effetto. Tra queste si stanno esplorando approcci di terapia genica, volti a modificare le cellule del paziente rendendole resistenti al virus.

Non possiamo parlare di guarigione ancora, ma possiamo essere certi di aver trovato ancora una volta una buona base di studio per terapie future.