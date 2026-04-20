Virus CMNV, sintomi e cura

Cosa è il virus CMNV? Dobbiamo averne paura? Cerchiamo di fare chiarezza per non generare allarmismi ingiustificati prestando però allo stesso tempo la giusta attenzione al fenomeno.

Sintomi del virus CMNV

Il virus CMNV, acronimo di “Covert Mortality Nodavirus” è noto per colpire gamberetti e altri organismi acquatici, soprattutto negli allevamenti intensivi. Negli ultimi anni, tuttavia, la ricerca scientifica ha evidenziato un aspetto nuovo e rilevante. Ovvero che il virus sia in grado di infettare anche l’uomo, rappresentando una possibile zoonosi emergente.

Per lungo tempo il virus CMNV è stato considerato un problema limitato all’acquacoltura, dove provoca perdite economiche significative. La sua particolarità è quella di poter rimanere “nascosto” negli animali infetti, senza sintomi evidenti nelle fasi iniziali. Tuttavia, studi recenti hanno associato il virus a una specifica malattia oculare nell’uomo, indicando un possibile passaggio di specie, anche se la ricerca è ancora in corso per confermare pienamente questa relazione.

Nell’uomo, i casi finora osservati riguardano principalmente una patologia chiamata uveite anteriore virale con ipertensione oculare persistente. Si tratta di una condizione che colpisce l’occhio e può avere un andamento ricorrente. I sintomi principali includono arrossamento oculare, dolore, sensibilità alla luce e visione offuscata. A questi si aggiunge un aumento della pressione interna dell’occhio, che nel tempo può danneggiare strutture importanti come il nervo ottico.

In alcuni pazienti la malattia si manifesta con episodi ripetuti di infiammazione che tendono a peggiorare progressivamente. Nei casi più severi, si possono verificare complicazioni come perdita della vista, danni irreversibili al nervo ottico e alterazioni della cornea.

Esiste una cura?

Dal punto di vista epidemiologico, i soggetti più esposti sembrano essere coloro che lavorano a stretto contatto con prodotti ittici o che consumano frequentemente pesce e frutti di mare crudi o poco cotti. Il virus può infatti essere trasmesso attraverso il contatto diretto con animali infetti o acqua contaminata, mentre non risultano evidenze di trasmissione da persona a persona.

Per quanto riguarda la cura, non esiste ancora un trattamento specifico in grado di eliminare completamente il virus. Tuttavia, le terapie attualmente utilizzate mirano a controllare i sintomi e a prevenire le complicanze. Tra queste si includono farmaci antivirali locali, antinfiammatori e trattamenti per ridurre la pressione oculare. In alcuni casi, quando la pressione resta elevata, può essere necessario ricorrere a interventi chirurgici.

Dobbiamo sottolineare che attualmente i casi umani sono ancora limitati e oggetto di studio. Il CMNV non rappresenta una minaccia diffusa per la popolazione generale, ma il suo possibile salto di specie richiama l’attenzione sull’importanza del controllo sanitario negli ambienti acquatici e nella filiera alimentare.