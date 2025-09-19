Bevande funzionali, cosa sono

Cosa sono le bevande funzionali? Scopriamo la composizione di questi prodotti divenuti recentemente di moda e gli effetti che possono avere sulla nostra salute.

Quali sono le bevande funzionali

Tecnicamente parlando, le bevande funzionali sono quella tipologia di drink che, per via della presenza di ingredienti o principi attivi specifici, sostengono di poter assicurare alcuni benefici per l’organismo. Di solito si tratta di benessere psicofisico in generale, rilassamento o energia.

Questa tipologia di bevanda ha in qualche modo superato il limite dell’integratore alimentare tout court offrendo dei prodotti, in questo caso da bere, di diversa origine e composizione come kombucha, acque vitaminizzate, latti vegetali arricchiti e frullati di proteine.

Se ci facciamo caso, ne incontriamo sempre di più sugli scaffali dei nostri supermercati e non solo. Con la promessa di veri e propri miracoli a livello di sistema immunitario. Possiamo dire senza avere paura di sbagliare che si tratti della moda del momento. Una tendenza che riesce a incontrare il nostro bisogno di sentirci meglio con un gusto abbastanza piacevole.

Da qui a dire che effettivamente queste bevande funzionali siano efficaci, però, ce ne passa. Possiamo considerare tale questo assunto quando la stessa è prodotta da aziende che si occupano di studiare a livello scientifico gli effetti di alcuni ingredienti e sono in grado di mettere a disposizione delle soluzioni capaci effettivamente di garantire un certo livello di principi attivi.

Si tratta di qualcosa favorito anche, purtroppo, dalla crescita di alcune intolleranze che spingono le aziende a proporre prodotti che siano in grado di assicurare gusto senza essere pericolosi.

Cosa contengono e a chi si rivolgono

Basta scorrere le principali marche di bevande per vedere che probiotici, fibre, estratti vegetali e collagene sono diventati protagonisti di alcune proposte. E che dire dell’acqua vitaminizzata? Questo mercato è senza dubbio molto vasto all’estero; in Italia si stanno man mano affacciando, cercando di sfruttare al meglio i nostri gusti.

Queste bevande che fanno bene a chi sono rivolte? A consumarne o a ricercarne in maggior numero sono i millennial e la generazione Z. Quei giovani adulti che spesso hanno bisogno di un aiuto per concentrarsi o dare il meglio sul lavoro, nello studio, ma che non vogliono usufruire di sostanze pericolose per il corpo.

È per tale ragione che le bevande funzionali puntano su magnesio, potassio, ginseng, collagene e molto altro ancora su questa linea. Sarà una tendenza destinata a durare? Se la situazione socio-economica rimarrà la stessa, senza dubbio non avranno problemi nel sopravvivere. E ancor di più a sviluppare soluzioni più adatte alle problematiche di salute che cresceranno.