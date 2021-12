Dieta Detox prima di Natale? Sì, ma con moderazione

È possibile seguire una dieta detox prima di Natale? Certamente, ma bisogna farlo con moderazione e senza esagerare. Sopratutto se si prevede di consumare cibi che possano influenzare in maniera negativa la salute del fegato o dell’intestino: aiutare l’organismo a liberarsi delle tossine non è un reato se questo significa farlo in modo corretto.

Dieta detox ma con attenzione

L’alimentazione detox che si sceglie di seguire deve essere equilibrata, non deve far mancare nutrienti e soprattutto duri poco: anche tre giorni bastano per aiutare il proprio organismo a ripulirsi efficacemente diventando di aiuto anche al miglioramento generale del funzionamento del sistema immunitario migliorando le condizioni di lavoro del nostro intestino. È importante che non si tratti di una dieta troppo restrittiva ma che sia al contempo regolante delle abitudini alimentari della persona.

Sottoporsi ogni tanto a dei brevi periodi di detox facilità sia il corretto funzionamento della diuresi che il rimanere idratati: allo stesso tempo è basilare però che questo tipo di dieta venga seguita da persone sane. Coloro che sono affetti da patologie devono consultare prima il proprio medico: solo uno specialista può eventualmente dare il via libera a una dieta disintossicante adatta.

Disintossicarsi, ecco un menu per farlo

Come già accennato seguire un regime disintossicante può apportare molti benefici, soprattutto se questo approccio alla dieta è ben calibrato in base alle esigenze della persona e non porti ad affamarla dando al corpo segnali sbagliati che possono rivelarsi controproducenti. È infatti importante che questo regime venga seguito per un tempo molto breve e rispettando la tipologia e quantità di nutrienti che una persona sana necessita. Un menu tipo da seguire? Eccolo.