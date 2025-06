Le diete da seguire con attenzione sono quei regimi alimentari che, pur presentando determinati benefici, soprattutto in specifiche condizioni, se seguiti male rischiano di mettere a repentaglio la salute della persona.

Quali sono le diete da seguire con attenzione

Quando siamo interessati a perdere peso, spesso non ci rendiamo conto di come alcuni approcci alimentari, anche molto virali, se non controllati adeguatamente rischiano di fare più danni che benefici. Non tanto relativamente ai chili persi, quanto alle conseguenze sulla salute. Tra le diete da seguire con attenzione, senza dubbio, vi sono la OMAD (One Meal a Day) o digiuno intermittente.

Parliamo, in questo caso, di un regime alimentare che effettivamente può apportare benefici al nostro organismo, sia per quanto riguarda la perdita di peso, sia per quanto concerne malattie croniche e cancro. Ma è anche una di quelle diete che ha bisogno di essere seguita sotto stretto controllo medico. Quando seguita in autonomia, senza decidere in modo corretto cosa e quanto mangiare, rischia di essere più dannosa che utile.

Anche la dieta carnivora è una delle diete da seguire con attenzione. Teoricamente sarebbe da evitare del tutto se si pensa al lungo periodo e agli effetti che può avere sull’organismo. Come spiegano i dietologi, essa infatti è troppo iperproteica e non solo potrebbe alterare la composizione del microbiota intestinale, ma potrebbe avere ripercussioni anche su altri organi. Di certo è altamente sconsigliata a chi soffre di problemi cardiaci o di insufficienza renale.

Anche le diete detox nel mirino

In questo gruppo da attenzionare rientrano anche tutte le diete detox focalizzate su un solo alimento. Non di rado, le proposte relative sono prive di fondamento scientifico. Un esempio tra tanti è rappresentato dalla dieta detox basata solo sui succhi. I benefici legati a queste diete da seguire con attenzione, fondate sul detox e su un solo alimento, sono temporanei. E dovuti alla riduzione calorica, mancando completamente carboidrati complessi, proteine e fibre.

Dobbiamo ricordare che il nostro organismo è in grado, da solo, di eliminare le sostanze dannose attraverso il fegato e l’urina. È bene concentrarsi sulla salute di questi organi se davvero vogliamo disintossicarci. Queste sono solo alcune delle diete da seguire con attenzione. Più in generale, poi, dobbiamo imparare a riconoscere cosa non va nel nostro corpo nel momento in cui cambiamo regime alimentare.

Dobbiamo notare se abbiamo sviluppato dei disturbi gastrointestinali, verificare che i nostri parametri ematici siano sempre corretti, ma soprattutto dobbiamo comprendere se il nostro desiderio di stare meglio attraverso un diverso regime alimentare si sia trasformato in un’ossessione. Esiste infatti il rischio di sviluppare problematiche psicologiche, in aggiunta a quelle potenzialmente legate alla nostra salute fisica.