Angelina Jolie, dieta e allenamento

Angelina Jolie compie cinquant’anni. Scopriamo insieme il segreto della sua splendida forma fisica, spulciando tra la sua dieta e il suo tipo di allenamento.

La dieta di Angelina Jolie

Parliamo di una delle attrici più famose e quotate di Hollywood, della quale sappiamo che in passato è stata vegana. Il suo fisico dimostra come l’artista segua sicuramente una dieta piuttosto sana, accompagnata da molto movimento e da qualche piccolo segreto di benessere. La cosa che più colpisce dell’alimentazione attuale di Angelina Jolie è che non sia più strettamente vegana come un tempo. Ma onnivora, con sei piccoli pasti distribuiti durante la giornata.

Punta molto sulla qualità degli ingredienti utilizzati. Predilige, infatti, il consumo di grani antichi, beve molta acqua e condisce tutto con olio extravergine d’oliva o succo di limone. A sorpresa, però, si concede anche qualche sgarro, come ad esempio un panino di McDonald’s. Insomma, uno stile di vita molto sano, con qualche eccezione ogni tanto.

Angelina Jolie mette costanza in tutto ciò che fa, e lo stesso vale per alimentazione e allenamento. Il suo regime alimentare è stato addirittura ribattezzato “dieta Jolie” da alcuni. Ma va detto che è molto più semplice di quanto si possa pensare, dato che prevede sei pasti da circa 400 calorie ciascuno. Un approccio che le consente di gestire al meglio sia l’assunzione di nutrienti sia lo sfruttamento dell’energia.

Come già anticipato, l’attrice dà grande importanza alla qualità degli alimenti, consumando cibi biologici e vegetali. Nella sua dieta troviamo riso, quinoa, miglio, semi di chia, contorni di verdure fresche o cotte a bassa temperatura, alla griglia o al vapore.

Gli alimenti che predilige

Non consuma frequentemente carne, soprattutto se processata, preferendo alternative vegetali. Consuma però pollo alla griglia, in particolare condito con succo di limone, olio extravergine e capperi. Una ricetta semplice, considerata la preferita da Angelina Jolie. Per quanto riguarda gli snack, via libera a frutta secca e bacche di goji: sono questi i suoi spuntini preferiti, anche se nella sua dieta non mancano dolci. È risaputo che va pazza per i cereali Cheerios, che si concede di tanto in tanto. A colazione, spesso utilizza anche olio di cocco, un superfood noto per il suo apporto energetico.

Angelina Jolie non si risparmia nemmeno per quanto riguarda l’allenamento. Va in palestra tutti i giorni, prediligendo l’esecuzione di un allenamento a circuito, ovvero un percorso che comprende più esercizi da ripetere a ritmo sostenuto o in brevi sessioni. Il tempo di recupero è praticamente inesistente e il suo personal trainer crea circuiti differenti in base agli obiettivi da raggiungere.

Un’attività fisica pensata anche per abbassare i livelli di stress dell’attrice. La quale in passato è stata vittima di un forte stress psicofisico legato ad alcuni eventi luttuosi della sua vita.