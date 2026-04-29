Melanoma, i vestiti di prevenzione

I vestiti di prevenzione contro il melanoma sono capi progettati per proteggere la pelle dai raggi ultravioletti del sole, considerati tra i principali fattori di rischio per lo sviluppo dei tumori cutanei. Scopriamone di più.

Indumenti speciali contro il melanoma

A differenza dell’abbigliamento comune, questi indumenti sono realizzati con tessuti e tecnologie specifiche che riducono in modo significativo la quantità di radiazione che raggiunge la pelle.

Il principio su cui si basano è simile a quello delle creme solari, ma applicato ai tessuti. I vestiti protettivi vengono infatti classificati con un indice chiamato UPF, acronimo di Ultraviolet Protection Factor. Questo valore indica quanto il tessuto è in grado di schermare i raggi UV. Ad esempio, un capo con UPF 50 lascia passare solo una minima parte delle radiazioni, offrendo una protezione molto elevata.

Non tutti i tessuti, però, proteggono dal rischio di melanoma allo stesso modo. I materiali più efficaci sono generalmente quelli a trama fitta, come alcune fibre sintetiche o miste, che impediscono fisicamente ai raggi di attraversarli. Anche il colore ha un ruolo importante: i tessuti scuri o molto saturi tendono ad assorbire meglio i raggi UV rispetto a quelli chiari. Inoltre, molti capi progettati specificamente per la protezione solare sono trattati con sostanze che aumentano ulteriormente la capacità schermante.

Questi vestiti non sono pensati solo per chi va al mare. Possono essere utili in tutte le situazioni in cui si trascorre molto tempo all’aperto, come durante attività sportive, passeggiate in montagna o lavori esposti al sole. Cappelli a tesa larga, maglie a maniche lunghe leggere e pantaloni traspiranti sono esempi di indumenti che combinano comfort e protezione.

Vestiti di prevenzione ma non solo

Un aspetto importante è che i vestiti protettivi non sostituiscono completamente le altre misure di prevenzione contro il melanoma, ma le affiancano. L’uso della crema solare sulle parti scoperte, la ricerca dell’ombra nelle ore più calde e l’attenzione ai segnali della pelle restano fondamentali. Tuttavia, l’abbigliamento rappresenta una barriera costante, che non si consuma come una crema e non richiede applicazioni ripetute.

Negli ultimi anni, la diffusione di questi capi è aumentata grazie a una maggiore consapevolezza dei rischi legati all’esposizione solare e alla possibilità di sviluppo del melanoma. Anche il design si è evoluto, rendendo i vestiti protettivi sempre più simili a quelli di uso quotidiano, sia per estetica sia per comfort.

I vestiti di prevenzione contro il melanoma, quindi, sono uno strumento semplice ma efficace per ridurre l’esposizione ai raggi UV che possono contribuire in modo concreto alla prevenzione.