Scabbia, è crescita boom in Italia

I casi di scabbia in Italia sono cresciuti esponenzialmente, portando i sanitari a lanciare un vero e proprio allarme in merito a questa patologia parassitaria.

Crescita dei casi in aumento

In base ai numeri diffusi dalla Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse, si è arrivati a registrare addirittura un incremento del 750% in soli tre anni. Qualcosa occorso, ad esempio, nella Regione Lazio dove, secondo una ricerca pubblicata all’interno della rivista di settore Infectious Diseases of Poverty, la scabbia ha subito un vero e proprio boom di casi tra il 2020 e il 2023.

Lo stesso è stato analogamente riscontrato e registrato da uno studio pubblicato su Sexually Transmitted Infection nella città di Bologna. Dobbiamo sottolineare come la scabbia sia una malattia provocata da parassiti non debellata a livello internazionale in nessun luogo. Più difficile da riscontrare in alcune zone che in altre, negli ultimi anni ha comunque fatto registrare un importante aumento di casi in Europa e, nello specifico, in Italia.

Focolai di scabbia sono stati infatti rilevati sia RSA che nelle scuole e negli ospedali. Si tratta di una malattia che può costituire un’importante minaccia alla salute pubblica e che deve essere debellata. Ma perché sono aumentati tanto i casi? Tra le varie ragioni vi è anche il fatto che sia stata sviluppata una resistenza ai farmaci che finora sono stati utilizzati per combattere questi parassiti.

Quali sono i sintomi della scabbia

La scabbia, causata dall’acaro Sarcoptes scabiei, si trasmette per contatto diretto attraverso oggetti contaminati o con la persona infestata. La sintomatologia principale è un prurito molto persistente, soprattutto nelle ore notturne. Accompagnato da lesioni cutanee o piccole papule ai polsi, tra le dita, ai genitali e all’ombelico.

Se si sospetta di essere affetti da scabbia è importante rivolgersi al medico per avere conferma della diagnosi e iniziare subito una terapia a base di permetrina. Lo stesso trattamento deve essere condotto anche da tutte le persone con le quali il paziente ha avuto contatti stretti, anche in mancanza di sintomi.

Onde evitare la diffusione, è importantissimo lavare ad alte temperature biancheria, asciugamani e lenzuola. Tra le persone più a rischio di scabbia vi sono i bambini e gli adolescenti, a causa della promiscuità ambientale nella quale possono venirsi a trovare. Anche gli anziani sono a rischio, soprattutto quelli ricoverati, insieme ai migranti e ai senzatetto. Se vivono in condizioni igieniche precarie o di sovraffollamento.

Se sospettate la presenza di scabbia, lo ripetiamo, contattate il vostro medico. Questo sarà in grado di eseguire una diagnosi che potrà condurre a un trattamento valido contro questi parassiti, molto fastidiosi e contagiosi.