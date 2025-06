Fitness: meglio prima pesi o cardio per dimagrire? Uno studio pubblicato sulla rivista di settore Journal of Exercise Science & Fitness ha cercato di rispondere a questa domanda.

Questione che ha diviso la comunità fitness

Un quesito che per anni ha diviso la comunità di chi si allena. Divisa più o meno cordialmente tra chi pensa che per perdere peso bisogni prima fare cardio e poi pesi e chi viceversa. Qualsiasi appassionato di fitness prima o poi si è trovato davanti a questa domanda e ha cercato di darne una risposta attraverso la propria esperienza personale.

Ora si è arrivati allo studio scientifico. Il campione preso in considerazione è stato composto da 45 persone divise in tre gruppi differenti: due erano attivi e si allenavano tre volte a settimana per un’ora, e uno di controllo. Il programma fitness da seguire era uguale per tutti. Semplicemente cambiava l’ordine degli esercizi e prevedeva 30 minuti di cyclette e 30 minuti di esercizi di forza come curl, squat, stacchi e panca.

Il campione, più nello specifico, era composto da 45 uomini obesi tra i 18 e i 30 anni. E i risultati hanno dimostrato come effettivamente l’ordine dell’allenamento abbia incidenza sulla perdita di peso. Infatti, chi ha eseguito prima gli esercizi di fitness basati sulla forza e poi il cardio ha perso più grasso, in particolare quello di tipo viscerale, rispetto a chi aveva iniziato il proprio allenamento con del cardio.

I benefici riscontrati

Coloro che hanno iniziato con i pesi il proprio allenamento hanno raggiunto una maggiore riduzione del grasso viscerale e totale, un aumento dei passi giornalieri eseguiti e un miglioramento della resistenza e della forza muscolare.

A livello cardiovascolare, invece, i benefici sono stati simili nei due gruppi. Mentre, per quel che riguarda l’attività fisica quotidiana e la composizione corporea, come già anticipato, chi iniziava il proprio allenamento fitness con i pesi ha registrato risultati migliori.

Secondo gli esperti, tutto dipende dall’utilizzo che il corpo fa dell’energia. E facendo i pesi prima l’organismo esaurisce quelle che sono le sue scorte di glicogeno muscolare, spingendo il corpo a utilizzare i grassi come energia primaria nel corso della fase cardio. È stato comparato il meccanismo al funzionamento di una macchina che, dopo aver esaurito la benzina, passa all’elettrico.

Questo studio rappresenta un punto di partenza per comprendere meglio come funziona il nostro organismo quando è impegnato in specifici allenamenti. Non dobbiamo infatti dimenticare che, in questo caso, parlavamo di uno specifico campione, con determinate caratteristiche. Sesso, età e condizione fisica potrebbero influire in maniera differente, insieme all’alimentazione, allo stress e al sonno.