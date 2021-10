Acqua Fonte Essenziale: quali sono i benefici funzionali?

Fin da quando siamo bambini continuiamo a sentire che bere molta acqua fa bene, che è importante rimanere idratati e che, per quanto semplice, questa buona abitudine porti grandi benefici.

Prendersi cura del proprio organismo è importantissimo per avere una vita in salute, e il primo fondamentale passo da compiere è proprio quello di idratarsi correttamente.

Presi dalla quotidianità, però, spesso capita di non riuscire a seguire una routine semplice come bere dell’acqua e ciò può portare a dei disturbi sul lungo termine; bere, quindi, è importantissimo ma è altrettanto rilevante sapere che non tutta l’acqua è uguale e che bisogna trovare quella più adatta alle proprie esigenze.

Un’acqua che si differenzia dalle altre è Fonte Essenziale, che consente all’organismo umano di beneficiare di immediati effetti benefici su fegato e intestino.

Acqua Fonte Essenziale è un’acqua termale con un elevato residuo fisso, nota per i suoi effetti benefici sull’organismo.

Grazie alle sue componenti detossinanti, Acqua Fonte Essenziale contribuisce all’azione depurativa di tutto il nostro organismo.

Quest’acqua termale è una preziosa alleata per ritrovare benessere e leggerezza per fegato e intestino a qualsiasi età.

Acqua Fonte Essenziale: a cosa serve?

Povera di sodio e piena di solfati e magnesio, l’acqua Fonte Essenziale contribuisce alla purificazione del fegato, stimolando l’intestino e favorendo un’evacuazione più regolare.

Tra i principali benefici, l’Acqua Fonte Essenziale contribuisce alla riduzione del senso di gonfiore addominale, poiché, stimolando la produzione biliare, rende più digeribili proteine e lipidi, alleggerendo il carico sull’intestino e facilitandone la naturale attività, .

Essendo ricca di calcio è idonea per mantenere le ossa forti e sane ed è per questo particolarmente indicata anche per le donne in gravidanza: coadiuvando un buon sviluppo osteoarticolare nel feto grazie alla presenza del calcio, contribuisce anche al mantenimento dell’equilibrio idrico corporeo, anche nella fase del post partum.

Bastano due bicchieri al giorno dell’acqua Fonte Essenziale per poter godere di tutti i suoi benefici, depurare il fegato e stimolare l’intestino.

Già alcuni effetti possono essere riscontrati dopo i primi giorni di assunzione, anche se è solo bevendo ogni giorno Fonte Essenziale, con regolarità e costanza che è possibile godere a pieno di tutti i benefici di quest’acqua.

Acqua Fonte Essenziale: per chi è indicata?

Bere Acqua Fonte Essenziale è indicato nei soggetti che soffrono di stitichezza, costipazione e di gonfiore di pancia.

Le componenti benefiche di quest’acqua termale agiscono anche su di un altro aspetto fastidioso di cui soffre la maggior parte della popolazione: il senso di pesantezza e gas intestinali, il meteorismo e la sensazione di gonfiore addominale.

Acqua Fonte Essenziale: posologia

Come già anticipato, per beneficiare degli effetti favorevoli sull’organismo è necessario assumere due bicchieri di acqua Fonte Essenziale preferibilmente a temperatura ambiente la mattina a digiuno, prima di fare colazione quindi. La costanza nell’assunzione è fondamentale: quest’acqua va bevuta con regolarità e ogni giorno, un vero e proprio rituale di benessere che permetterà di godere di grandi benefici nel tempo.

Acqua Fonte Essenziale fa dimagrire?

L’Acqua Fonte Essenziale non ha proprietà dimagranti, ma può aiutare l’organismo umano ad evacuare con regolarità e a combattere la stitichezza.

Diversi studi hanno validato la tesi che bere due bicchieri d’acqua al mattino a stomaco vuoto stimola il metabolismo e purifica l’intestino.

Essendo povera di sodio, acqua Fonte Essenziale aiuta però a stimolare naturalmente la diuresi, contrastando la ritenzione idrica e eliminando il senso di gonfiore.

Acqua Fonte Essenziale: riconoscimenti e controindicazioni

I benefici di acqua Fonte Essenziale sono stati riconosciuti dal Ministero della Salute che ne ha riportato le proprietà in due decreti. Studi scientifici ne hanno infatti mostrato i benefici sull’asse fegato-intestino e per la depurazione del fegato.

Acqua Fonte Essenziale non ha alcuna controindicazione, ed il suo utilizzo è indicato a tutte le età, solo non è adatta per diluire il latte in polvere per i neonati.

Bere acqua, dunque, è tanto facile quanto importante e Fonte Essenziale può essere una valida alleata nella vita di tutti i giorni, dove due semplici bicchieri possono fare la differenza per affrontare al meglio i propri impegni.