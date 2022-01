Come rimanere in forma con lavoro sedentario

Come rimanere in forma quando si fa un lavoro sedentario: fare movimento il più possibile è risaputo, fa bene alla nostra salute e diventa ancora più importante che questo accada quando l’attività lavorativa costringe a stare seduti a lungo. Vediamo insieme come aggirare il problema.

Attenzione mal di schiena e invecchiamento precoce

Talvolta per colpa del lavoro le persone sono costrette a sperimentare uno stile di vita particolarmente sedentario: recarsi in palestra e far esercizio in alcuni casi, soprattutto per tempistiche appare più complicato del previsto. Questo non deve far pensare che sia impossibile aggirare il problema: vi sono infatti dei piccoli trucchi da seguire per evitare le conseguenze di uno stile di vita sedentario anche se il lavoro impegna troppo a lungo, in modo tale da evitare invecchiamento precoce, mal di schiena e problemi al collo oltre che danni al proprio apparato cardiocircolatorio.

Come sempre è importante trovare il giusto equilibrio nel fare le cose e quando si è costretti a una vita principalmente sedentaria per via del lavoro può bastare davvero poco per evitare i problemi sopra descritti, partendo ad esempio dall’alzarsi dalla sedia ogni 30 minuti, con una scusa qualsiasi. Ma ancor prima lavorando un poco sul tempo che si passa in casa prima di uscire per il lavoro: basta puntare la sveglia 15 minuti prima e fare affondi, squat o leg lift. Del semplice stretching può rivelarsi ottimale per sciogliere i muscoli e fare dell’attività fisica giornaliera.

Modi non convenzionali per fare movimento

Allo stesso modo nei giorni di riposo o quando si torna a casa si possono sfruttare musica, animali e famigliari per fare movimento. Come? Portando a spasso il cane, ballando in casa mentre si fanno delle faccende o semplicemente pulendo a fondo. Minimo sforzo e massima resa. È importante ricordare che in generale stare in piedi rende possibile bruciare il 30% di calorie in più rispetto allo stare seduti: parlare al cellulare o al telefono in piedi si rivela essere un’ottima mossa.

Altro modo per fare movimento senza effettivamente farlo è usare una palla di stabilità piuttosto che la classica sedia d’ufficio, almeno per alcuni periodi di tempo: questo perché tale strumento aiuta a correggere la postura e costringe al movimento per rimanere in equilibrio. Dire basta all’ascensore, inoltre, consente di utilizzare le scale e di fare dell’ottimo movimento tenendo le gambe in allenamento e aiutando il funzionamento del sistema cardiocircolatorio.

Un trucco per fare del movimento in modo semplice è anche quello di scendere almeno una fermata prima della propria sia quando si va al lavoro che quando si torna a casa: in questo modo nelle belle giornate di sole è possibile anche aiutare l’organismo garantendosi una dose di vitamina D importante.