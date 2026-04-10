Tumori, single più a rischio? Una recente ricerca guidata dall’epidemiologo Paulo Pinheiro porta sotto i riflettori un possibile legame tra questa “condizione” e il rischio di sviluppare forme di cancro.

Influenze sociali nel rischio di tumori

Lo studio, condotto su un vasto campione negli Stati Uniti suggerirebbe che le persone single, in particolare quelle che non si sono mai sposate, presenterebbero un rischio significativamente più elevato di sviluppare tumori rispetto a chi è o è stato sposato.

Nonostante la mancanza di nesso causa-effetto e altri particolari da approfondire, la rilevanza delle cifre ha attirato l’attenzione della comunità scientifica. Tra gli uomini che non si sono mai sposati, l’incidenza dei tumori è risultata più alta di circa il 68%, mentre tra le donne il divario sembra essere ancora più marcato, arrivando fino all’85% in più rispetto alle coetanee sposate o che lo sono state in passato.

Alcuni tipi, come quelli legati a infezioni o a comportamenti a rischio, risultano molto più frequenti tra i single. Per arrivare a queste conclusioni, i ricercatori hanno analizzato dati relativi a oltre 100 milioni di persone e più di 4 milioni di casi di tumore raccolti tra il 2015 e il 2022.

Ma cosa spiega questa differenza? Gli stessi autori invitano alla cautela. Non esiste alcuna prova che il matrimonio, di per sé, protegga direttamente dal cancro. Piuttosto, il risultato sembra riflettere una serie di fattori sociali e comportamentali.

Alcuni elementi fanno la differenza

In che senso? Le persone sposate tendono ad avere una rete di supporto più stabile, una maggiore attenzione alla prevenzione e una migliore adesione ai controlli medici. Al contrario, chi vive da solo può essere più esposto a fattori di rischio come il fumo, il consumo di alcol, una minore partecipazione agli screening o un accesso più discontinuo alle cure.

In particolare dopo i 55 anni quando lo stile di vita tra single e sposati diverge ancora di più. Un altro elemento interessante riguarda il tipo di tumori coinvolti. Le differenze sono particolarmente evidenti per le forme prevenibili, cioè quelle legate a comportamenti o condizioni modificabili. Questo suggerisce che il contesto sociale in cui una persona vive può influenzare indirettamente anche il suo stato di salute.

Ovviamente il senso di questo studio non è quello di promuovere il matrimonio come “cura”, ma piuttosto di sottolineare l’importanza dei fattori sociali nella prevenzione dei tumori. Come evidenziato dall’autore della ricerca, i single dovrebbero prestare ancora più attenzione alla propria salute, adottando stili di vita sani e seguendo con regolarità i programmi di screening.