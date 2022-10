Come rafforzare il sistema immunitario per l’inverno

Come rafforzare il sistema immunitario in previsione dell’ondata di influenza e di covid invernale? La concomitanza di questi due virus potrebbe mettere a dura prova la resistenza dell’organismo.

Ecco come rafforzare il sistema immunitario

Per quanto si voglia far finta di non vederlo, in questi prossimi mesi sia il coronavirus sia il virus influenzale rischiano di colpire e di farlo insieme. Continuare a indossare le mascherine all’aperto dove vi sono assembramenti o al chiuso potrebbe aiutare a mantenere bassi i contagi. Ciò però non è sufficiente sa dolo. E bisogna quindi vedere come rafforzare il sistema immunitario.

Le nostre difese, per quanto il corpo umano sia una macchina pressoché perfetta, hanno bisogno di aiuto. Questo significa prima di tutto seguire uno stile di vita il più possibile sano, caratterizzato dallo sfruttamento alimentare di specifici nutrienti e da movimento.

Come rafforzare il sistema immunitario passa infatti attraverso il consentire ai processi del nostro organismo di lavorare al meglio. Assumere vitamine e fibre accompagnate dalla giusta dose di sali minerali è uno dei comportamenti fondamentali per accrescere la nostra difesa contro i virus. È poi importante comprendere che il covid non è come un’influenza e l’influenza di per sé non è una stupidaggine.

Vaccinarsi contro influenza e covid

Non a caso ogni anno vengono proposti vaccini aggiornati in base al ceppo per aiutare le persone ad affrontare questa malattia. Non si può mai sapere, al pari del covid, quali conseguenze l’influenza possa apportare. E la differenza sostanziale con il coronavirus sta nel fatto che il nostro organismo è abituato da oltre un secolo a combattere con le sue molteplici varianti.

È importante quindi fare sport e muoversi ma in base alle proprie condizioni fisiche e senza esagerare per evitare di indebolire l’organismo. Dobbiamo inoltre assicurarci di dormire bene, in modo tale che possa buttare fuori le tossine e dobbiamo imparare a combattere lo stress. Questo perché la produzione di cortisolo mette a dura prova le nostre difese.

Se ci chiediamo quindi come rafforzare il sistema immunitario, pensiamo anche a tutte quelle abitudini che portano i nostri soldatini a lavorare con meno efficienza. Smettiamo di fumare se già lo facciamo e aiutiamo la crescita della nostra flora batterica intestinale attraverso una dieta sana e caratterizzata da nutrienti giusti.

Con la possibile concomitanza di influenza e covid insieme dobbiamo anche tenere conto che se siamo persone malate, fragili o che hanno bisogno di seguire una dieta particolare dobbiamo fare maggiore attenzione. E comprendere che vaccinarsi contro l’influenza ed eseguire il richiamo nel vaccino anticovid sono azioni che non fanno altro che favorire un nostro vivere bene e privo di problematiche.